La prima sconfitta stagionale del Palermo impone alcune riflessioni, ma non cancella quanto di positivo costruito dalla squadra di Filippo Inzaghi nelle prime dodici giornate di campionato. Il passo falso di Catanzaro lascia interrogativi soprattutto sulla gestione degli infortuni e sulla profondità della rosa, mentre la classifica continua a sorridere ai rosanero.

È questa l’analisi di Luigi Butera sulle pagine del Giornale di Sicilia, che invita a non drammatizzare il primo ko, pur evidenziando alcune problematiche sulle quali sarà necessario intervenire.

Palermo, il ko di Catanzaro pesa anche per il precedente dei playoff

Come sottolinea Luigi Butera sul Giornale di Sicilia, prima o poi una sconfitta doveva arrivare. In Serie B, campionato imprevedibile per definizione, mantenere l’imbattibilità per un’intera stagione rappresenta un’impresa particolarmente difficile.





A lasciare l’amaro in bocca sono però le circostanze del passo falso. Il Palermo è caduto contro un Catanzaro che, prima della sfida di sabato, aveva conquistato una sola vittoria e occupava l’ultimo posto in classifica.

A rendere più pesante il risultato anche il precedente dello scorso maggio, quando proprio al Ceravolo i rosanero erano stati eliminati dai playoff.

Un doppio motivo per cui, secondo l’analisi del quotidiano, sarebbe stato necessario mostrare maggiore orgoglio e determinazione.

La classifica resta favorevole: sei punti di vantaggio sulla terza

Nonostante la sconfitta, la situazione in classifica rimane decisamente positiva.

Il Palermo conserva il primo posto, anche se il Modena si è avvicinato a una sola lunghezza. Un dato che, secondo il Giornale di Sicilia nell’analisi firmata da Luigi Butera, non deve generare particolare preoccupazione.

L’obiettivo principale resta infatti la promozione diretta in Serie A, riservata alle prime due classificate. Per questo motivo, il riferimento più importante è il distacco dalla terza posizione, attualmente di sei punti.

Le squadre al quarto posto si trovano invece a otto lunghezze dai rosanero.

Dopo quasi un terzo della stagione, dunque, il bilancio resta ampiamente positivo. Sarebbe però un errore adagiarsi sui risultati ottenuti, considerando che le inseguitrici potrebbero trovare continuità e recuperare terreno.

Südtirol, serve una risposta immediata

La sfida di domani contro il Südtirol rappresenta la prima occasione per dimostrare che la sconfitta di Catanzaro è stata soltanto un episodio.

Il Palermo dovrà ritrovare l’atteggiamento e la continuità mostrati nelle undici partite precedenti, durante le quali era riuscito a mantenere l’imbattibilità.

La necessità di ripartire immediatamente diventa ancora più importante in una fase della stagione caratterizzata da numerosi impegni ravvicinati.

Emergenza infortuni, rosa ridotta e pochi cambi per Inzaghi

Uno degli aspetti più preoccupanti riguarda proprio la disponibilità dei calciatori.

Come evidenzia Luigi Butera sul Giornale di Sicilia, il Palermo si è presentato a Catanzaro con undici titolari e appena cinque vere alternative dalla panchina.

Una situazione che limita notevolmente le possibilità di intervento di Inzaghi, soprattutto considerando il calendario particolarmente intenso delle prossime settimane.

Gli infortuni hanno certamente avuto un peso importante, ma il quotidiano invita a riflettere anche sulla frequenza dei problemi muscolari.

Si tratta infatti di una difficoltà che continua a ripresentarsi nelle ultime stagioni, con diversi stop registrati persino durante le soste del campionato.

A questo si aggiungono tempi di recupero che, in alcune circostanze, finiscono per allungarsi rispetto alle attese.

Un insieme di fattori che merita attenzione e che rischia di condizionare il rendimento della squadra nel lungo periodo.

Palermo, vietato fermarsi dopo il primo ko

La sconfitta di Catanzaro non compromette il percorso del Palermo, che resta in una posizione privilegiata nella corsa alla promozione.

Le difficoltà legate agli infortuni e alle alternative disponibili, tuttavia, rappresentano problemi concreti da affrontare.

Nell’immediato, la priorità di Inzaghi sarà trovare le risorse necessarie per reagire contro il Südtirol e difendere il vantaggio accumulato sulle inseguitrici.

Il primo ko stagionale può diventare così un’occasione per correggere ciò che non funziona, senza perdere di vista quanto di buono è stato costruito fino a questo momento.