La sconfitta del Palermo contro il Catanzaro rappresenta uno dei risultati più sorprendenti della dodicesima giornata di Serie B. A commentare il passo falso della formazione di Filippo Inzaghi è Pasquale Marino, ex allenatore di Udinese, Catania, Parma e Salernitana, intervenuto in esclusiva ai microfoni di TuttoMercatoWeb, nell’intervista realizzata da Alessio Alaimo.

Il tecnico si è soffermato anche sulla corsa promozione, evidenziando la continuità del Modena e il rendimento di Andrea Belotti.

Marino sulla sconfitta del Palermo contro il Catanzaro

Interrogato sul 3-1 subito dai rosanero sul campo della formazione calabrese, Marino ha sottolineato quanto il risultato fosse difficile da prevedere alla vigilia, considerando la situazione delle due squadre in classifica.





«Un risultato inaspettato guardando la classifica. È la grande sorpresa. Il Catanzaro ha cambiato tecnico e ora sta ottenendo risultati».

La vittoria contro il Palermo ha confermato i segnali di crescita del Catanzaro dopo l’arrivo di Michele Mignani in panchina. Per i rosanero, invece, è arrivata la prima sconfitta stagionale, che non ha comunque compromesso il primato in classifica.

Serie B, Marino elogia il Modena e Belotti

Nel corso dell’intervista esclusiva a TuttoMercatoWeb, Marino ha indicato anche un’altra formazione particolarmente convincente nella corsa alle prime posizioni.

Alla domanda su chi possa distinguersi oltre al Palermo, l’allenatore ha risposto:

«Il Modena ha una costanza di rendimento importante. Poi ha preso Belotti che si sta dimostrando in grande forma».

I gialloblù rappresentano attualmente la principale inseguitrice del Palermo. La formazione emiliana occupa infatti il secondo posto con 26 punti, a una sola lunghezza dai rosanero, primi a quota 27.

Serie A, Marino: Lazio sorpresa e Roma protagonista

L’intervista ha affrontato anche il campionato di Serie A, con particolare attenzione al rendimento delle due squadre della Capitale.

Sulla Lazio capolista, Marino ha dichiarato:

«La Lazio è prima con grande merito, è la sorpresa di questo campionato e con tutte le problematiche che ha avuto è un grande risultato».

Alla domanda sulle possibilità dei biancocelesti di mantenere il primato, ha aggiunto:

«Oggi ê la più continua. Le altre squadre non vanno certo a mille. Con l’umiltà giusta cerca di affrontare partita dopo partita al meglio».

Giudizio positivo anche sulla Roma:

«Sta facendo un grande campionato. Tutto meritato. Fanno grandi gol, subiscono poco. Roma può essere contenta».

Inter-Atalanta e Udinese, l’analisi di Marino

L’ex allenatore ha commentato anche la spettacolare sfida tra Inter e Atalanta, sottolineando il diverso stato d’animo delle due tifoserie.

«E questo è ciò che piace alla gente. Magari un po meno agli allenatori. L’emozione più grande è il gol. Sicuramente saranno più contenti i tifosi dell’Atalanta per il segnale forte. C’è un po di delusione invece per i tifosi dell’Inter».

Infine, Marino ha rivolto un pensiero all’Udinese, una delle squadre allenate durante la sua carriera, soffermandosi sul lavoro di Paolo Zanetti dopo la partita contro il Bologna.

«Faccio il tifo per l’Udinese che sta attraversando un momento difficile perché prima di cambiare allenatore Pozzo ci pensa tante volte. Zanetti ha le idee chiare e questo è un punto importante considerato che lo hanno fatto a Bologna».