Il Palermo torna in campo questa sera alle ore 20 allo stadio Renzo Barbera contro il Südtirol, con l’obiettivo di riscattare la prima sconfitta stagionale rimediata a Catanzaro e raggiungere quota 30 punti in classifica.

Secondo le probabili formazioni pubblicate da Tuttosport, Filippo Inzaghi dovrebbe confermare il 4-2-3-1, con il ritorno dal primo minuto di Jacopo Segre e Joel Pohjanpalo.

Davanti a Perin agiranno Cassandro, Peda, Ceccaroni e Augello, mentre in mediana tornerà la coppia composta da Segre e Ranocchia. Confermato il terzetto formato da Vavassori, Hernani e Johnsen alle spalle del centravanti finlandese.





Come riportato da Tuttosport, resta da sciogliere il dubbio relativo a Gabriel Strefezza. Nel corso della mattinata, dopo la rifinitura, il brasiliano potrebbe essere reinserito nella lista over al posto di Luca Mazzitelli, tornando così a disposizione di Inzaghi già per la sfida contro gli altoatesini.

Per quanto riguarda il Südtirol, Tuttosport ipotizza un 3-4-1-2 con il ritorno dell’ex rosanero Vasic sulla trequarti, alle spalle della coppia offensiva composta da Mixtur e Burnete. A centrocampo dovrebbe essere confermato il giovane Schrott.

In difesa, secondo le indicazioni di Tuttosport, spazio a Veroli, Giorgini e Stabile, con Simone Davi e Molina sulle corsie esterne.

Palermo-Südtirol, le probabili formazioni

PALERMO (4-2-3-1): 1 Perin; 84 Cassandro, 29 Peda, 32 Ceccaroni, 3 Augello; 8 Segre, 10 Ranocchia; 9 Vavassori, 23 Hernani, 17 Johnsen; 20 Pohjanpalo.

A disposizione: 12 Nespola, 14 Fortin, 96 Magnani, 6 Gomes, 36 Mazzitelli, 11 Gyasi, 99 Gabrielloni.

Allenatore: Filippo Inzaghi.

Indisponibili: Bani, Barba, Bozzolan, Estevez, Joronen, Palumbo, Pierozzi.

Squalificati: nessuno.

Diffidati: nessuno.

SÜDTIROL (3-4-1-2): 22 Plizzari; 27 Stabile, 55 Giorgini, 3 Veroli; 79 Molina, 5 Tronchin, 80 Schrott, 24 Simone Davi; 14 Vasic; 9 Burnete, 25 Mixtur.

A disposizione: 12 Vadjunec, 22 Cragno, 19 Pellini, 23 F. Davi, 8 Pyyhtia, 46 Brik, 21 Tait, 17 Anghelé, 10 Rispoli, 11 Lopes, 90 Okoro.

Allenatore: Davide Possanzini.

Indisponibili: Bjarkason, El Kaouakibi, Varnier, Zeroli.

Squalificati: Stivanello.

Diffidati: nessuno.

Palermo-Südtirol, la designazione arbitrale

Arbitro: Di Loreto di Terni.

Assistenti: Costanzo e Luciani.

Quarto ufficiale: Marinelli.

VAR: Prontera.

AVAR: Cosso.

Palermo-Südtirol, orario e diretta TV

La partita si disputerà questa sera, martedì 24 novembre 2026, allo stadio Renzo Barbera, con calcio d’inizio fissato alle ore 20. L’incontro sarà trasmesso in diretta su DAZN, Prime Video e OneFootball.