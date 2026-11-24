Torna subito in campo la Serie BKT con la tredicesima giornata di campionato, secondo dei quattro turni infrasettimanali previsti dal calendario. Tra oggi, martedì 24 novembre, e domani si disputeranno dieci incontri, con punti importanti in palio sia nella corsa alla promozione sia nella lotta salvezza.

Ad aprire il programma sarà Juve Stabia-Catanzaro alle ore 19, mentre alle 20 si giocheranno altre cinque partite, tra cui Palermo-Südtirol allo stadio Renzo Barbera.

La formazione di Filippo Inzaghi, reduce dalla prima sconfitta stagionale sul campo del Catanzaro, cercherà di tornare alla vittoria per difendere il primato in classifica. I rosanero guidano il campionato con 27 punti, uno in più del Modena, impegnato domani nella difficile trasferta di Pisa.





Serie B, Palermo chiamato al riscatto. Il Modena di scena a Pisa

Il Palermo avrà l’opportunità di allungare momentaneamente sui gialloblù, ma dovrà fare i conti con un Südtirol che occupa la settima posizione con 18 punti ed è reduce dalla vittoria contro la Cremonese.

Particolarmente interessante anche Cesena-Ascoli, confronto tra due formazioni in zona playoff. L’Avellino, dopo il successo per 4-1 sul Mantova, farà invece visita alla Cremonese nella giornata di mercoledì.

In coda, il Catanzaro proverà a dare continuità alla vittoria contro il Palermo affrontando la Juve Stabia, distante tre punti. L’Empoli, appaiato ai calabresi all’ultimo posto, sarà impegnato sul campo del Benevento.

Serie B, il programma completo della 13ª giornata

Martedì 24 novembre

Ore 19:00 – Juve Stabia-Catanzaro

Ore 20:00 – Benevento-Empoli

Ore 20:00 – Cesena-Ascoli

Ore 20:00 – L.R. Vicenza-Carrarese

Ore 20:00 – Palermo-Südtirol

Ore 20:00 – Virtus Entella-Hellas Verona

Mercoledì 25 novembre

Ore 19:00 – Cremonese-Avellino

Ore 20:00 – Mantova-Arezzo

Ore 20:00 – Padova-Sampdoria

Ore 20:00 – Pisa-Modena

Serie B, la classifica aggiornata

Pos. Squadra Punti PG 1 Palermo 27 12 2 Modena 26 12 3 Ascoli 21 12 4 Avellino 19 12 5 Pisa 19 12 6 Mantova 19 12 7 Südtirol 18 12 8 Cesena 18 12 9 Hellas Verona 16 12 10 Benevento 16 12 11 Padova 16 12 12 Cremonese 15 12 13 Sampdoria 14 12 14 Carrarese 13 12 15 Juve Stabia* 12 12 16 Arezzo 12 12 17 Virtus Entella 10 12 18 L.R. Vicenza 10 12 19 Empoli 9 12 20 Catanzaro 9 12

Juve Stabia: 4 punti di penalizzazione.

Serie B, classifica marcatori: Shpendi davanti a tutti, Johnsen e Vavassori inseguono

Cristian Shpendi del Cesena guida la classifica marcatori con nove reti. Alle sue spalle, a quota sette, figurano anche i due attaccanti del Palermo Dennis Johnsen e Dominic Vavassori.

9 reti: Shpendi (Cesena).

7 reti: Mosquera (Hellas Verona), Di Nardo (Juve Stabia), Belotti (Modena), Johnsen e Vavassori (Palermo).

6 reti: Bonazzoli (Cremonese).

5 reti: Cheddira e Russo (Avellino), Ruocco (Mantova), Pittarello (Pisa).

4 reti: Silipo (Ascoli), Siatounis (Benevento), Rubino (Carrarese), Saporiti (Empoli), Ambrosino (Modena), Insigne (Sampdoria).

Serie B, sei giornate prima della sosta natalizia

La tredicesima giornata inaugura un periodo particolarmente intenso per le venti squadre del campionato cadetto. Saranno infatti sei i turni da disputare prima della sosta natalizia, mentre quello che prende il via oggi è il secondo dei quattro appuntamenti infrasettimanali della stagione.

Il Palermo, dopo la sfida contro il Südtirol, tornerà nuovamente in campo al Renzo Barbera sabato 28 novembre alle ore 19:30 contro il Benevento.

Serie B, il programma della 14ª giornata

Sabato 28 novembre

Ore 15:00 – Ascoli-Virtus Entella

Ore 15:00 – Carrarese-Juve Stabia

Ore 15:00 – Empoli-Hellas Verona

Ore 17:15 – L.R. Vicenza-Cesena

Ore 19:30 – Palermo-Benevento

Domenica 29 novembre

Ore 15:00 – Modena-Padova

Ore 15:00 – Südtirol-Mantova

Ore 17:15 – Sampdoria-Cremonese

Ore 19:30 – Arezzo-Pisa

Lunedì 30 novembre

Ore 20:30 – Catanzaro-Avellino