Serie B, al via la 13ª giornata: Palermo-Südtirol al Barbera, il Modena sfida il Pisa. Programma e classifica aggiornata
Torna subito in campo la Serie BKT con la tredicesima giornata di campionato, secondo dei quattro turni infrasettimanali previsti dal calendario. Tra oggi, martedì 24 novembre, e domani si disputeranno dieci incontri, con punti importanti in palio sia nella corsa alla promozione sia nella lotta salvezza.
Ad aprire il programma sarà Juve Stabia-Catanzaro alle ore 19, mentre alle 20 si giocheranno altre cinque partite, tra cui Palermo-Südtirol allo stadio Renzo Barbera.
La formazione di Filippo Inzaghi, reduce dalla prima sconfitta stagionale sul campo del Catanzaro, cercherà di tornare alla vittoria per difendere il primato in classifica. I rosanero guidano il campionato con 27 punti, uno in più del Modena, impegnato domani nella difficile trasferta di Pisa.
Serie B, Palermo chiamato al riscatto. Il Modena di scena a Pisa
Il Palermo avrà l’opportunità di allungare momentaneamente sui gialloblù, ma dovrà fare i conti con un Südtirol che occupa la settima posizione con 18 punti ed è reduce dalla vittoria contro la Cremonese.
Particolarmente interessante anche Cesena-Ascoli, confronto tra due formazioni in zona playoff. L’Avellino, dopo il successo per 4-1 sul Mantova, farà invece visita alla Cremonese nella giornata di mercoledì.
In coda, il Catanzaro proverà a dare continuità alla vittoria contro il Palermo affrontando la Juve Stabia, distante tre punti. L’Empoli, appaiato ai calabresi all’ultimo posto, sarà impegnato sul campo del Benevento.
Serie B, il programma completo della 13ª giornata
Martedì 24 novembre
- Ore 19:00 – Juve Stabia-Catanzaro
- Ore 20:00 – Benevento-Empoli
- Ore 20:00 – Cesena-Ascoli
- Ore 20:00 – L.R. Vicenza-Carrarese
- Ore 20:00 – Palermo-Südtirol
- Ore 20:00 – Virtus Entella-Hellas Verona
Mercoledì 25 novembre
- Ore 19:00 – Cremonese-Avellino
- Ore 20:00 – Mantova-Arezzo
- Ore 20:00 – Padova-Sampdoria
- Ore 20:00 – Pisa-Modena
Serie B, la classifica aggiornata
|Pos.
|Squadra
|Punti
|PG
|1
|Palermo
|27
|12
|2
|Modena
|26
|12
|3
|Ascoli
|21
|12
|4
|Avellino
|19
|12
|5
|Pisa
|19
|12
|6
|Mantova
|19
|12
|7
|Südtirol
|18
|12
|8
|Cesena
|18
|12
|9
|Hellas Verona
|16
|12
|10
|Benevento
|16
|12
|11
|Padova
|16
|12
|12
|Cremonese
|15
|12
|13
|Sampdoria
|14
|12
|14
|Carrarese
|13
|12
|15
|Juve Stabia*
|12
|12
|16
|Arezzo
|12
|12
|17
|Virtus Entella
|10
|12
|18
|L.R. Vicenza
|10
|12
|19
|Empoli
|9
|12
|20
|Catanzaro
|9
|12
Juve Stabia: 4 punti di penalizzazione.
Serie B, classifica marcatori: Shpendi davanti a tutti, Johnsen e Vavassori inseguono
Cristian Shpendi del Cesena guida la classifica marcatori con nove reti. Alle sue spalle, a quota sette, figurano anche i due attaccanti del Palermo Dennis Johnsen e Dominic Vavassori.
9 reti: Shpendi (Cesena).
7 reti: Mosquera (Hellas Verona), Di Nardo (Juve Stabia), Belotti (Modena), Johnsen e Vavassori (Palermo).
6 reti: Bonazzoli (Cremonese).
5 reti: Cheddira e Russo (Avellino), Ruocco (Mantova), Pittarello (Pisa).
4 reti: Silipo (Ascoli), Siatounis (Benevento), Rubino (Carrarese), Saporiti (Empoli), Ambrosino (Modena), Insigne (Sampdoria).
Serie B, sei giornate prima della sosta natalizia
La tredicesima giornata inaugura un periodo particolarmente intenso per le venti squadre del campionato cadetto. Saranno infatti sei i turni da disputare prima della sosta natalizia, mentre quello che prende il via oggi è il secondo dei quattro appuntamenti infrasettimanali della stagione.
Il Palermo, dopo la sfida contro il Südtirol, tornerà nuovamente in campo al Renzo Barbera sabato 28 novembre alle ore 19:30 contro il Benevento.
Serie B, il programma della 14ª giornata
Sabato 28 novembre
- Ore 15:00 – Ascoli-Virtus Entella
- Ore 15:00 – Carrarese-Juve Stabia
- Ore 15:00 – Empoli-Hellas Verona
- Ore 17:15 – L.R. Vicenza-Cesena
- Ore 19:30 – Palermo-Benevento
Domenica 29 novembre
- Ore 15:00 – Modena-Padova
- Ore 15:00 – Südtirol-Mantova
- Ore 17:15 – Sampdoria-Cremonese
- Ore 19:30 – Arezzo-Pisa
Lunedì 30 novembre
- Ore 20:30 – Catanzaro-Avellino