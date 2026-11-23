Momenti di tensione nei pressi del centro sportivo della Sampdoria a Bogliasco. Un uomo di 45 anni, originario del Piemonte, è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Santa Margherita Ligure con le accuse di detenzione abusiva di armi e spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione è scattata dopo un episodio avvenuto venerdì scorso all’esterno del centro sportivo Mugnaini, struttura nella quale si allena la prima squadra blucerchiata. Nella zona sono stati esplosi alcuni colpi di pistola e, subito dopo, un’automobile si è allontanata a forte velocità.

Spari vicino al centro sportivo della Sampdoria: scattano le indagini

L’episodio ha fatto scattare immediatamente le ricerche da parte dei carabinieri, impegnati a ricostruire quanto accaduto nei pressi dell’impianto sportivo.





I militari sono riusciti a individuare e fermare poco dopo un uomo di 45 anni, successivamente arrestato.

Le indagini sono proseguite con una perquisizione domiciliare, durante la quale è stato rinvenuto un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti, oltre ad armi e materiale riconducibile alle munizioni.

Armi, munizioni e droga sequestrate

Nel corso della perquisizione, i carabinieri hanno trovato una carabina ad aria compressa e una pistola scacciacani.

Sono stati inoltre rinvenuti 296 grammi di hashish e 481 grammi di marijuana, insieme a materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi.

Tra gli oggetti scoperti anche 134 grammi di polvere da sparo, 71 cartucce calibro 22, bossoli, ogive e inneschi destinati alla ricarica di munizioni di diverso calibro.

Il materiale è stato sequestrato nell’ambito dell’indagine.

L’arresto dopo gli spari a Bogliasco

L’intervento dei carabinieri ha permesso di fermare il quarantacinquenne poco dopo la segnalazione degli spari nei pressi del centro sportivo della Sampdoria.

L’uomo è stato arrestato per detenzione abusiva di armi e spaccio. Restano da chiarire le circostanze dell’episodio e le ragioni per cui sono stati esplosi i colpi all’esterno della struttura sportiva.

Al momento non risultano elementi che colleghino l’accaduto a calciatori, dirigenti o altri tesserati della Sampdoria.