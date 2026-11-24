Il presidente del Benevento, Oreste Vigorito, è intervenuto durante la trasmissione Bordo Campo, in onda su Rai Sport, soffermandosi sul progetto societario, sul lavoro di Antonio Floro Flores e sulle ambizioni della formazione sannita.

Il patron giallorosso ha commentato anche la prima sconfitta stagionale del Palermo, maturata sul campo del Catanzaro, esprimendo sorpresa per il risultato della sfida del Ceravolo.

«Palermo sconfitto dal Catanzaro? La Serie B ti abitua a queste cose, ma non me lo aspettavo».





Vigorito ha ricordato come la formazione di Filippo Inzaghi fosse reduce da un percorso senza sconfitte, oltre a occupare la prima posizione in classifica. Il presidente ha però invitato il Benevento a concentrarsi sull’imminente appuntamento contro l’Empoli, prima di pensare al confronto con i rosanero.

Benevento, il progetto di Vigorito

Il presidente ha approfondito la strategia societaria avviata dopo la retrocessione in Serie C, spiegando come la valorizzazione dei giovani rappresenti una priorità per il club sannita.

L’obiettivo è accompagnare i ragazzi del settore giovanile in un percorso di crescita umana e professionale, favorendone l’inserimento in prima squadra.

Vigorito ha espresso apprezzamento anche per la filosofia di gioco di Antonio Floro Flores, orientata alla costruzione di un calcio propositivo senza trascurare la fase difensiva. Il presidente ha tuttavia evidenziato la necessità di migliorare la prolificità offensiva, attribuendo alcune difficoltà alla giovane età della squadra.

Vigorito non esclude i playoff

Per quanto riguarda gli obiettivi stagionali, il numero uno del Benevento ha indicato nella permanenza in Serie B il primo traguardo da raggiungere, senza escludere la possibilità di competere per le posizioni playoff.

«Per andare ai playoff bisogna salvarsi».

Secondo Vigorito, saranno determinanti la maturazione dei giovani cresciuti nel vivaio e il contributo dei calciatori più esperti. Il presidente vuole un Benevento competitivo, capace di consolidarsi nella categoria e di coltivare ambizioni più importanti attraverso la crescita del gruppo.