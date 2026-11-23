Il Südtirol perde Kevin Zeroli in vista della sfida contro il Palermo, in programma domani, martedì 24 novembre, allo stadio Renzo Barbera. Il centrocampista altoatesino è alle prese con un problema muscolare che lo costringerà a saltare la trasferta in Sicilia.

A comunicarlo è stato lo stesso club attraverso una nota ufficiale, nella quale sono state rese note le condizioni del calciatore.

«In relazione a quanto indicato dallo staff medico dell’FC Südtirol, si comunica il seguente aggiornamento relativo alla prima squadra. Kevin Zeroli è interessato da un sovraccarico muscolare al retto femorale della gamba destra. Le condizioni del calciatore saranno rivalutate nei prossimi giorni».





Un’assenza per il Südtirol, che dovrà dunque fare a meno del centrocampista nella sfida contro la formazione di Filippo Inzaghi.

Al momento non sono stati comunicati i tempi di recupero di Zeroli, le cui condizioni saranno monitorate e rivalutate nei prossimi giorni.