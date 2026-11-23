La Serie BKT scende in campo contro la violenza sulle donne. In occasione della tredicesima giornata di campionato, in programma il 24 e 25 novembre, tutte le partite saranno accompagnate da iniziative di sensibilizzazione legate alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Anche Palermo-Südtirol, in programma martedì 24 novembre alle ore 20 allo stadio Renzo Barbera, sarà coinvolta nella campagna B4Love, promossa dalla Lega Serie B per diffondere i valori del rispetto, dell’uguaglianza e dell’inclusione.

L’iniziativa è stata annunciata attraverso il comunicato stampa ufficiale numero 43 del 23 novembre 2026.





Palermo-Südtirol con il Pallone Rosso Kappa

La principale novità della tredicesima giornata sarà l’utilizzo del Pallone Rosso Kappa, simbolo della campagna contro la violenza sulle donne.

Il pallone speciale, realizzato da Kappa, accompagna le iniziative della Lega Serie B dalla stagione 2021/2022 e tornerà protagonista su tutti i campi del campionato cadetto.

I capitani delle squadre indosseranno inoltre una fascia rossa appositamente realizzata per B4Love, mentre sulle maglie dei calciatori sarà presente una patch dedicata alla campagna.

Il messaggio scelto per accompagnare l’iniziativa è:

«La violenza non fa parte del gioco. In campo e nella vita scegliamo il rispetto».

Le iniziative previste prima delle partite

La campagna non si limiterà all’utilizzo del pallone e delle fasce da capitano.

Durante il cerimoniale che precederà le gare, calciatori e ufficiali di gara entreranno in campo accompagnati da ragazze.

Sono inoltre previste iniziative di comunicazione attraverso i led bordocampo, i maxischermi e i messaggi degli speaker degli stadi.

La Lega Serie B diffonderà contenuti dedicati alla sensibilizzazione anche attraverso i propri canali ufficiali, insieme a Kappa e alle società partecipanti al campionato.

Bedin: «Il calcio ha una responsabilità che non si limita al mero risultato sportivo»

Il presidente della Lega Serie B, Paolo Bedin, ha sottolineato il valore sociale della campagna e l’importanza di utilizzare la visibilità del calcio per promuovere comportamenti responsabili.

«Il calcio ha una responsabilità che non si limita al mero risultato sportivo – evidenzia il Presidente della Lega Serie B Paolo Bedin –. Con B4Love intendiamo ribadire fermamente che il rispetto deve essere un principio irrinunciabile, dentro e fuori dal campo, e che contrastare ogni forma di violenza costituisce una responsabilità collettiva. Un messaggio che trova il suo simbolo più immediato e riconoscibile nel Pallone Rosso, per il quale ringrazio Kappa® della collaborazione solida e duratura. Questo impegno si inserisce nel percorso più ampio che abbiamo avviato con B4People Impresa Sociale, la Piattaforma della Lega dedicata alla Sostenibilità Sociale e Ambientale, attraverso la quale vogliamo dare organicità, continuità e concretezza alle nostre iniziative di responsabilità sociale. L’obiettivo è creare una sinergia positiva tra la Lega, le Società e i territori che rappresentiamo per prevenire le discriminazioni di genere e gli abusi, a beneficio della tutela delle donne e della loro dignità».

Kappa conferma il sostegno alla campagna B4Love

Anche Alessandro Boglione, CEO del Gruppo BasicNet, ha ribadito il sostegno di Kappa alla campagna promossa dalla Lega Serie B.

«Da sei stagioni portiamo in campo il Pallone Rosso insieme alla Lega Serie B. Per noi di Kappa® è un modo per dare, attraverso il calcio, un segnale forte e concreto contro la violenza sulle donne e promuovere un messaggio di sensibilizzazione e responsabilità condivisa. Siamo orgogliosi di rinnovare questo gesto e ringraziamo il presidente Paolo Bedin e tutta la Lega per la collaborazione».

Il messaggio della Serie B anche al Renzo Barbera

La partita tra Palermo e Südtirol sarà dunque uno degli appuntamenti attraverso i quali la Lega Serie B porterà avanti la propria campagna di sensibilizzazione.

Il Pallone Rosso, la fascia speciale dei capitani e le altre iniziative previste accompagneranno la sfida del Barbera, contribuendo a diffondere un messaggio che va oltre il risultato sportivo.

Attraverso B4Love e B4People Impresa Sociale, la Lega Serie B conferma l’impegno nella promozione del rispetto e nella prevenzione delle discriminazioni e della violenza di genere.