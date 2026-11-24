Il Palermo torna in campo questa sera, martedì 24 novembre, alle ore 20 allo stadio Renzo Barbera, per affrontare il Südtirol nella tredicesima giornata del campionato di Serie B. I rosanero di Filippo Inzaghi vogliono riscattare la sconfitta di Catanzaro e raggiungere quota 30 punti in classifica.

Secondo le probabili formazioni riportate dal Corriere dello Sport, il tecnico rosanero dovrebbe confermare il 4-2-3-1, apportando soltanto due modifiche rispetto all’undici iniziale schierato al Ceravolo.

Davanti a Perin agiranno Cassandro, Peda, Ceccaroni e Augello. A centrocampo tornerà Segre al fianco di Ranocchia, mentre sulla trequarti saranno confermati Vavassori, Hernani e Johnsen, alle spalle di Pohjanpalo, nuovamente titolare al posto di Gabrielloni.





Inzaghi non recupera nessuno degli infortunati e dovrà fare ancora i conti con una panchina corta, nella quale troverà spazio anche il giovane Bertolino della Primavera.

Il Südtirol di Davide Possanzini dovrebbe invece affidarsi al 3-4-2-1. Complice la squalifica di Stivanello, in difesa potrebbe trovare spazio Veroli. Torna a disposizione Vasic, che ha scontato il proprio turno di squalifica.

Palermo-Südtirol, le probabili formazioni

PALERMO (4-2-3-1): Perin; Cassandro, Peda, Ceccaroni, Augello; Ranocchia, Segre; Vavassori, Hernani, Johnsen; Pohjanpalo.

A disposizione: 12 Nespola, 14 Fortin, 96 Magnani, 6 Gomes, 30 Bertolino, 36 Mazzitelli, 11 Gyasi, 99 Gabrielloni.

Allenatore: Filippo Inzaghi.

Indisponibili: Joronen, Strefezza, Barba, Palumbo, Bani, Pierozzi, Estevez, Bozzolan.

Squalificati: nessuno.

Diffidati: nessuno.

SÜDTIROL (3-4-2-1): Plizzari; Veroli, Giorgini, Stabile; Molina, Rispoli, Tronchin, F. Davi; V. Lopes, Burnete; Okoro.

A disposizione: 12 Vadjunec, 28 Cragno, 19 Pellini, 24 S. Davi, 21 Tait, 46 Brik, 8 Pyyhtia, 80 Schrott, 14 Vasic, 25 Mixtur, 17 Anghelé.

Allenatore: Davide Possanzini.

Indisponibili: Bjarkason, El Kaouakibi, Varnier, Zeroli.

Squalificati: Stivanello.

Diffidati: nessuno.

Palermo-Südtirol, la designazione arbitrale

Arbitro: Di Loreto di Terni.

Assistenti: Costanzo e Luciani.

Quarto ufficiale: Marinelli.

VAR: Prontera.

AVAR: Cosso.

Palermo-Südtirol, dove vedere la partita

La sfida tra Palermo e Südtirol si disputerà questa sera, martedì 24 novembre 2026, allo stadio Renzo Barbera, con calcio d’inizio fissato alle ore 20.

L’incontro sarà trasmesso in diretta su DAZN, Prime Video e OneFootball TV.