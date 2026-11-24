Palermo-Südtirol, le probabili formazioni: tornano Segre e Pohjanpalo dal primo minuto
Il Palermo torna in campo questa sera, martedì 24 novembre, alle ore 20 allo stadio Renzo Barbera, per affrontare il Südtirol nella tredicesima giornata del campionato di Serie B. I rosanero di Filippo Inzaghi vogliono riscattare la sconfitta di Catanzaro e raggiungere quota 30 punti in classifica.
Secondo le probabili formazioni riportate dal Corriere dello Sport, il tecnico rosanero dovrebbe confermare il 4-2-3-1, apportando soltanto due modifiche rispetto all’undici iniziale schierato al Ceravolo.
Davanti a Perin agiranno Cassandro, Peda, Ceccaroni e Augello. A centrocampo tornerà Segre al fianco di Ranocchia, mentre sulla trequarti saranno confermati Vavassori, Hernani e Johnsen, alle spalle di Pohjanpalo, nuovamente titolare al posto di Gabrielloni.
Inzaghi non recupera nessuno degli infortunati e dovrà fare ancora i conti con una panchina corta, nella quale troverà spazio anche il giovane Bertolino della Primavera.
Il Südtirol di Davide Possanzini dovrebbe invece affidarsi al 3-4-2-1. Complice la squalifica di Stivanello, in difesa potrebbe trovare spazio Veroli. Torna a disposizione Vasic, che ha scontato il proprio turno di squalifica.
Palermo-Südtirol, le probabili formazioni
PALERMO (4-2-3-1): Perin; Cassandro, Peda, Ceccaroni, Augello; Ranocchia, Segre; Vavassori, Hernani, Johnsen; Pohjanpalo.
A disposizione: 12 Nespola, 14 Fortin, 96 Magnani, 6 Gomes, 30 Bertolino, 36 Mazzitelli, 11 Gyasi, 99 Gabrielloni.
Allenatore: Filippo Inzaghi.
Indisponibili: Joronen, Strefezza, Barba, Palumbo, Bani, Pierozzi, Estevez, Bozzolan.
Squalificati: nessuno.
Diffidati: nessuno.
SÜDTIROL (3-4-2-1): Plizzari; Veroli, Giorgini, Stabile; Molina, Rispoli, Tronchin, F. Davi; V. Lopes, Burnete; Okoro.
A disposizione: 12 Vadjunec, 28 Cragno, 19 Pellini, 24 S. Davi, 21 Tait, 46 Brik, 8 Pyyhtia, 80 Schrott, 14 Vasic, 25 Mixtur, 17 Anghelé.
Allenatore: Davide Possanzini.
Indisponibili: Bjarkason, El Kaouakibi, Varnier, Zeroli.
Squalificati: Stivanello.
Diffidati: nessuno.
Palermo-Südtirol, la designazione arbitrale
Arbitro: Di Loreto di Terni.
Assistenti: Costanzo e Luciani.
Quarto ufficiale: Marinelli.
VAR: Prontera.
AVAR: Cosso.
Palermo-Südtirol, dove vedere la partita
La sfida tra Palermo e Südtirol si disputerà questa sera, martedì 24 novembre 2026, allo stadio Renzo Barbera, con calcio d’inizio fissato alle ore 20.
L’incontro sarà trasmesso in diretta su DAZN, Prime Video e OneFootball TV.