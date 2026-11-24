Palermo, Strefezza e Mazzitelli in panchina: «In caso di ingresso di Luca, sanzione esclusivamente economica»
Arriva la conferma sulla particolare situazione regolamentare che riguarda Luca Mazzitelli e Gabriel Strefezza, entrambi presenti in panchina in occasione di Palermo-Südtirol, gara valida per la tredicesima giornata del campionato di Serie B.
Ai microfoni di DAZN, pochi minuti prima del calcio d’inizio della sfida del Renzo Barbera, è stato chiarito il motivo della presenza di Mazzitelli nella distinta ufficiale nonostante l’esclusione dalla lista degli Over.
«Siamo molto contenti del ritorno di Gabriel Strefezza. Oltre a lui abbiamo deciso di convocare anche Luca Mazzitelli, che è fuori lista. Il regolamento ci dà l’opportunità anche di inserirlo in distinta».
Chiarite anche le eventuali conseguenze legate all’ingresso in campo del centrocampista rosanero: «Ovviamente speriamo di non aver bisogno di lui, ma qualora dovesse entrare in partita incorreremo in una sanzione di natura esclusivamente economica».
Trova dunque conferma quanto emerso negli ultimi minuti: il Palermo ha deciso di reinserire Strefezza nella lista degli Over, escludendo Mazzitelli, ma mantenendo quest’ultimo a disposizione di Filippo Inzaghi per far fronte all’emergenza infortuni.
L’eventuale ingresso in campo del centrocampista comporterebbe esclusivamente una sanzione economica, il cui importo, secondo le indiscrezioni raccolte, potrebbe aggirarsi intorno ai 50mila euro. La cifra, tuttavia, non è stata confermata nel corso dell’intervento a DAZN.