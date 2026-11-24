Aperturedestra PALERMO Palermo-Südtirol, le formazioni ufficiali: ecco le scelte di Inzaghi e Possanzini Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 24, 2026 Post navigation Previous: Palermo, l’ex Barone: «Sono molto legato alla piazza e spero che con Inzaghi possa tornare dove merita» Altre notizie PALERMO SERIE A Palermo, l’ex Barone: «Sono molto legato alla piazza e spero che con Inzaghi possa tornare dove merita» Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 24, 2026 PALERMO SERIE B Avellino, Aiello: «Contenti di dove siamo ma ci mancano 3-4 punti. Contro il Palermo avremmo meritato di vincere» Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 24, 2026 Blocco Centrale PALERMO Palermo, sia Strefezza che Mazzitelli convocati per il Sudtirol: cosa prevede il regolamento Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 24, 2026 Blocco Centrale PALERMO Palermo-Südtirol, i convocati di Inzaghi Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 24, 2026 Blocco Centrale PALERMO Palermo, la Curva Nord torna unita: «Oggi si fa la storia» Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 24, 2026 Blocco Centrale PALERMO Palermo-Südtirol, raggiunta quota 29.134 spettatori: Curva Nord esaurita Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 24, 2026 Blocco Centrale PALERMO Gazzetta dello Sport: “Palermo, la ripartenza” Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 24, 2026 Blocco Centrale PALERMO Repubblica Palermo: “Vasic torna al Barbera da avversario: il Palermo crede ancora in lui” Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 24, 2026 Blocco Centrale PALERMO Repubblica: “Palermo, ripartire subito. Inzaghi ritrova Segre e Pohjanpalo, Strefezza in bilico” Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 24, 2026 Blocco Centrale PALERMO Giornale di Sicilia: “Palermo-Südtirol, probabili formazioni e dubbio Strefezza” Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 24, 2026 Aperturedestra PALERMO Giornale di Sicilia: “Dimenticare Catanzaro, con il Südtirol per ripartire” Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 24, 2026 Blocco Centrale PALERMO Tuttosport: “Palermo-Südtirol, le probabili formazioni: tornano Segre e Pohjanpalo. Dubbio Strefezza” Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 24, 2026