Si è concluso il primo tempo delle cinque gare serali della 13ª giornata del campionato di Serie B. Il Palermo conduce per 3-0 contro il Südtirol al Renzo Barbera, consolidando momentaneamente il primato in classifica.

Il Benevento è avanti 2-0 contro l’Empoli, mentre il Cesena conduce di misura sull’Ascoli. Parità tra Virtus Entella e Verona, entrambe a segno nella prima frazione di gioco. La Carrarese, invece, è in vantaggio sul campo del Vicenza.

È terminata la sfida tra Juve Stabia e Catanzaro, con i calabresi che hanno conquistato tre punti importanti imponendosi per 3-1 in trasferta.





In virtù dei risultati maturati finora, il Palermo sale virtualmente a quota 30 punti, portandosi a +4 sul Modena.

Serie B – Risultati

Juve Stabia-Catanzaro 1-3 (finale)

Benevento-Empoli 2-0 (intervallo)

Cesena-Ascoli 1-0 (intervallo)

Virtus Entella-Verona 1-1 (intervallo)

LR Vicenza-Carrarese 0-1 (intervallo)

Palermo-Südtirol 3-0 (intervallo)

Serie B – Classifica live

Pos. Squadra Punti PG 1 Palermo 30 13 2 Modena 26 12 3 Cesena 21 13 4 Ascoli 21 13 5 Avellino 19 12 6 Benevento 19 13 7 Pisa 19 12 8 Mantova 19 12 9 Südtirol 18 13 10 Verona 17 13 11 Carrarese 16 13 12 Padova 16 12 13 Cremonese 15 12 14 Sampdoria 14 12 15 Catanzaro 12 13 16 Juve Stabia 12 13 17 Arezzo 12 12 18 Virtus Entella 11 13 19 LR Vicenza 10 13 20 Empoli 9 13