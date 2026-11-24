Serie B, risultati e classifica live: Palermo avanti 3-0, il Catanzaro espugna Castellammare
Si è concluso il primo tempo delle cinque gare serali della 13ª giornata del campionato di Serie B. Il Palermo conduce per 3-0 contro il Südtirol al Renzo Barbera, consolidando momentaneamente il primato in classifica.
Il Benevento è avanti 2-0 contro l’Empoli, mentre il Cesena conduce di misura sull’Ascoli. Parità tra Virtus Entella e Verona, entrambe a segno nella prima frazione di gioco. La Carrarese, invece, è in vantaggio sul campo del Vicenza.
È terminata la sfida tra Juve Stabia e Catanzaro, con i calabresi che hanno conquistato tre punti importanti imponendosi per 3-1 in trasferta.
In virtù dei risultati maturati finora, il Palermo sale virtualmente a quota 30 punti, portandosi a +4 sul Modena.
Serie B – Risultati
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Juve Stabia-Catanzaro 1-3 (finale)
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Benevento-Empoli 2-0 (intervallo)
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Cesena-Ascoli 1-0 (intervallo)
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Virtus Entella-Verona 1-1 (intervallo)
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LR Vicenza-Carrarese 0-1 (intervallo)
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Palermo-Südtirol 3-0 (intervallo)
Serie B – Classifica live
|Pos.
|Squadra
|Punti
|PG
|1
|Palermo
|30
|13
|2
|Modena
|26
|12
|3
|Cesena
|21
|13
|4
|Ascoli
|21
|13
|5
|Avellino
|19
|12
|6
|Benevento
|19
|13
|7
|Pisa
|19
|12
|8
|Mantova
|19
|12
|9
|Südtirol
|18
|13
|10
|Verona
|17
|13
|11
|Carrarese
|16
|13
|12
|Padova
|16
|12
|13
|Cremonese
|15
|12
|14
|Sampdoria
|14
|12
|15
|Catanzaro
|12
|13
|16
|Juve Stabia
|12
|13
|17
|Arezzo
|12
|12
|18
|Virtus Entella
|11
|13
|19
|LR Vicenza
|10
|13
|20
|Empoli
|9
|13