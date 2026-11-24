La prima sconfitta stagionale del Palermo e il Modena distante soltanto un punto dalla vetta hanno riacceso la corsa alla promozione in Serie B. A tracciare un bilancio del campionato cadetto è Gianni Rosati, profondo conoscitore della categoria, intervistato dal Corriere Adriatico.

Rosati ha analizzato il ko dei rosanero contro il Catanzaro, ribadendo la fiducia nelle qualità dell’organico a disposizione di Filippo Inzaghi.

«Certamente. Dopo l’arrivo di Mignani il Catanzaro ha avuto una sterzata positiva, non è la squadra dello scorso anno ma nemmeno da ultimo posto. Per il Palermo credo si sia trattato di un passo falso occasionale ma l’organico dei rosanero resta una garanzia».





Rosati sulla corsa promozione tra Palermo e Modena

Nel corso dell’intervista al Corriere Adriatico, Rosati si è soffermato sulla crescita del Modena, principale inseguitrice del Palermo. L’arrivo di Andrea Belotti e il lavoro di Daniele Galloppa rappresentano due elementi determinanti nelle ambizioni della formazione emiliana.

«E’ una squadra attrezzata per puntare alla promozione e l’arrivo di Belotti ha alzato l’asticella ulteriormente. Si vede la mano di Galloppa, uno dei giovani tecnici più interessanti insieme a Tomei e ad Andrea Chiappella che secondo me porterà in salvo l’Entella».

Ascoli, occasione persa contro il Vicenza

Rosati ha commentato anche il pareggio dell’Ascoli contro il Vicenza, sottolineando come la formazione marchigiana stia disputando un campionato superiore alle aspettative, nonostante alcuni limiti dell’organico.

«L’Ascoli ha perso due punti importanti per avvicinarsi alla vetta, qualche limite di organico esiste e si vede in determinate circostanze ma sta facendo un campionato decisamente sopra le righe. Forse anche inaspettato, almeno a questi livelli».

Cremonese e Benevento tra le delusioni

Interrogato dal Corriere Adriatico sulle squadre che hanno maggiormente deluso le aspettative dopo quasi un terzo del campionato, Rosati ha indicato Cremonese e Benevento, soffermandosi anche sul cambio di guida tecnica dei grigiorossi.

«Direi Cremonese e Benevento, le immaginavo molto più avanti in classifica. Peraltro non mi sembra che alla Cremonese sia giovato il cambio di allenatore».

Ascoli e Avellino le sorprese della Serie B

Infine, nell’intervista concessa al Corriere Adriatico, Rosati ha individuato nell’Ascoli di Francesco Tomei e nell’Avellino di Alessandro Nesta le principali sorprese positive del torneo, evidenziando il peso di Walid Cheddira nell’attacco irpino.

«Come dicevo l’Ascoli per i risultati che sta ottenendo, ma non per il gioco che è una certezza. Aggiungerei l’Avellino di Nesta che comunque dispone di alcuni calciatori di qualità e di un Cheddira che in serie B incide parecchio».