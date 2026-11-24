Un solo obiettivo, riscattare la disfatta di Catanzaro. Tra un sovraffollamento di infortunati e un Modena alle calcagna, Inzaghi e i suoi uomini non possono far altro che regalare una vittoria ad una Curva Nord nuovamente unita. Al centro dell’attacco torna dal primo minuto un Pohjanpalo affamato di reti, ai suoi fianchi Vavassori e Johnsen puntano ad aumentare il proprio score di reti personali. Segre si riprende la fascia, con Peda e Ceccaroni al centro della difesa.

Di seguito le pagelle targate Ilovepalermocalcio.com.

PERIN 7: è facile passare inosservati quando conti un netto vantaggio dentro casa, ma i due miracoli al 9’ riportano a galla i livelli toccati in Champions League. Sfoggia altre ottime parate, indubbiamente una garanzia.





CASSANDRO 6,5: la curiosità sulla possibile prestazione dell’ex di turno Vasic, viene annichilita da una partita fantastica del n. 84. Oggi più del solito si spinge anche sul fronte offensivo, è una macchina da guerra. Più che promosso.

PEDA 7: sembra un veterano ma è solo un classe 2002. Peda non ha un enorme esperienza per numero di gare giocate, ma quando è in serata può addirittura non far rimpiangere l’assenza di Bani.

CECCARONI 7: giganteggia tra le maglie avversarie, rendendo ad Okoro la vita complicata. Gara da leader.

AUGELLO 6,5: ondeggia sulla fascia come suo solito fare. È più attento alla fase difensiva che a quella offensiva, una prestazione più che sufficiente.

SEGRE 6,5: non tocca tanti palloni, ma mette corsa e muscoli al servizio della squadra. La sua voglia di lottare è da lodare e lo rende un pezzo fondamentale nello scacchiere di Inzaghi. È un soldato.

RANOCCHIA 7: si prende in mano il centrocampo. Nel primo tempo domina, poi cala leggermente col passare dei minuti fino all’assistenza per il 4-1 di Johnsen. Ottima prestazione.

HERNANI 7: inizia danzando sul pallone e confezionando un cioccolatino per l’1-0 di Johnsen. È in fiducia e lo mostra a suon di giocate. Tra i migliori in campo. Dal 62’ GOMES 6: non sembra molto in palla, ma comunque tocca diversi palloni calciando spesso in porta.

VAVASSORI 8,5: brilla di luce propria illuminando la via per i compagni. Dall’assist per Pohjanpalo, alla rete del 3-1, dovesse trovare più continuità nei 90’ diventerebbe tra i migliori della categoria. Fenomeno. Dal 62’ MAGNANI 6: entra e fa ciò che serve. Allontanando qualsiasi cosa provi ad avvicinarsi alla propria area.

JOHNSEN 9: quando è in serata non ci sono tattiche che tengono. Oggi è indomabile, e la doppietta e l’assist per Vavassori sono solo la cornice di una serata fantastica. Prestazione super. Dal 71’ STREFEZZA 6: ha tanta voglia di fare e lo si vede. Ottimo ingresso.

POHJANPALO 7,5: il Palermo ritrova i propri muscoli. Il gol del 2-1 del classe 94’ è da vero bomber d’area di rigore. Un gol fondamentale, nella speranza di scacciare definitivamente i brutti pensieri. Poi tanta lotta e sponde decisive. Dal 71’ GABRIELLONI S.V.

ALL. INZAGHI 8: archiviare immediatamente Catanzaro con una vittoria era fondamentale. Contro il Sudtirol nom c’è mai stata partita. Un Palermo che domina su ogni fronte l’avversario, consolidando il primo posto. I rosanero hanno ripreso la propria marcia.