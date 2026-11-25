Il Palermo rialza immediatamente la testa dopo la sconfitta di Catanzaro e travolge il Südtirol per 4-1 davanti al proprio pubblico. Come sottolinea Paolo Vannini sulle colonne del Corriere dello Sport, a trascinare la capolista sono stati i tre protagonisti del reparto offensivo: Johnsen, Pohjanpalo e Vavassori, tutti a segno nella serata del Renzo Barbera.

I rosanero conquistano l’ottava vittoria casalinga consecutiva stagionale, la sesta in campionato, confermando tutta la propria potenza offensiva. Johnsen firma la sua prima doppietta in maglia rosanero, raggiungendo quota dieci reti stagionali e stabilendo il proprio record personale. Pohjanpalo ritrova il gol grazie all’assist di Vavassori, con la complicità di Plizzari.

Come evidenzia Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, alla veemente reazione del Palermo ha fatto da contraltare la debole resistenza del Südtirol. La formazione di Possanzini ha cercato di costruire il gioco senza rinunciare al possesso, commettendo però diversi errori in fase di disimpegno. Gli altoatesini hanno protestato in occasione della rete del vantaggio rosanero per un presunto fallo di Hernani su Rispoli, mentre Perin si è reso protagonista di un doppio intervento su Anghelè e Okoro.





Prima dell’intervallo è arrivato anche il tris di Vavassori, servito da Johnsen dopo un pallone recuperato da Pohjanpalo. Per il giovane talento rosanero si tratta dell’ottavo centro in campionato.

Il Corriere dello Sport, attraverso l’analisi di Paolo Vannini, mette in risalto soprattutto il cambiamento nell’atteggiamento della squadra rispetto alla trasferta del Ceravolo. Il Palermo ha mostrato maggiore aggressività, vincendo numerosi duelli e beneficiando della qualità di Ranocchia e Hernani, della grinta di Peda e della disponibilità degli attaccanti nella fase di non possesso.

Nella ripresa i rosanero hanno abbassato i ritmi, consentendo al Südtirol di accorciare le distanze con Rispoli. A spegnere ogni tentativo di rimonta è stato ancora Johnsen, protagonista della rete del definitivo 4-1 sugli sviluppi di uno schema su calcio di punizione.

Come conclude Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, Inzaghi ha così potuto gestire le energie della squadra, passando alla difesa a tre con l’ingresso di Magnani al posto di Vavassori e concedendo minuti anche a Gabriel Strefezza, tornato a disposizione dopo il lungo stop. Una serata di festa per il Palermo e per i quasi 30mila spettatori del Barbera, con la capolista che ha ritrovato immediatamente certezze e brillantezza.