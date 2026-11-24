Al termine della vittoria per 4-1 contro il Südtirol, il portiere del Palermo, Mattia Perin, è intervenuto ai microfoni ufficiali del club rosanero. L’estremo difensore ha analizzato la reazione della squadra dopo la sconfitta di Catanzaro, sottolineando l’importanza del sostegno del pubblico del Renzo Barbera e proiettandosi verso il prossimo impegno contro il Benevento.

Il Palermo torna alla vittoria: Südtirol battuto 4-1.

«Sì, è una vittoria fondamentale, soprattutto perché abbiamo dato un segnale, una reazione dopo la brutta partita, soprattutto dal punto di vista dell’atteggiamento caratteriale, di Catanzaro. Dobbiamo portarci a casa di buono, a parte la vittoria, i tre punti, i quattro gol e via discorrendo, il fatto che siamo stati capaci di switchare il nostro atteggiamento nel giro di due o tre giorni. Questa è una grande qualità, secondo me».





Cosa c’è dietro un approccio così determinato da parte della squadra alla gara di questa sera?

«La voglia di reagire, la voglia di dimostrare che non siamo quelli di Catanzaro, la voglia di stimolare il pubblico, che anche stasera è stato straordinario. 30.000-32.000 persone di martedì sera: è una cosa da brividi, veramente. E di stimolarli a continuare a tifarci, a darci tanta energia. Quell’energia che loro ci danno da fuori, noi l’abbiamo messa in campo».

Con il successo di oggi il Palermo ha stabilito il proprio record dopo le prime 13 gare di Serie B. Che consapevolezza deriva da questo filotto?

«Dobbiamo continuare così, perché il campionato è ancora lungo, è un percorso a ostacoli e dovremo essere bravi a farci trovare pronti».

Ad attendervi c’è già il Benevento, che oggi ha battuto l’Empoli per 5-0.

«Godiamoci la vittoria stasera, domani un grande recupero fisico, perché si rigioca tra qualche giorno, e da dopodomani cominciamo a preparare la partita».