Il Benevento ritrova la vittoria e si prepara alla trasferta del Renzo Barbera con rinnovata fiducia. Al termine del successo per 5-0 contro l’Empoli, il centrocampista giallorosso Antonio Prisco ha analizzato la prestazione della squadra di Antonio Floro Flores, soffermandosi anche sul prossimo impegno di campionato contro il Palermo.

Il gol e la vittoria: «Far gol non è la mia caratteristica principale ma quest’anno ci sto prendendo gusto, è una bella sensazione. Vittoria importante: nelle ultime uscite le prestazioni non sono mancate ma non riuscivamo a vincere. Un successo importante per tutti noi».

La concorrenza a centrocampo: «C’è tanta competizione a centrocampo, stiamo facendo bene tutti. Conta il Benevento: dobbiamo farci trovare pronti quando il mister ci chiama in causa. Siamo felici, proseguiamo così».





Il campionato di Serie B: «Abbiamo un modo ben preciso di giocare, a prescindere dalla categoria. Sicuramente il livello si è alzato: cercheremo di vincere ovunque, porteremo avanti la nostra filosofia per tutto il campionato».

La prossima sfida contro il Palermo: «Proveremo a impostare il nostro gioco con umiltà. Affronteremo una squadra forte, andremo lì con la consapevolezza di poter fare una grande prestazione e di portare punti a casa».