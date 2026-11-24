Al termine della sconfitta per 4-1 contro il Palermo, il tecnico del Südtirol, Davide Possanzini, è intervenuto in conferenza stampa dalla sala stampa dello stadio Renzo Barbera per analizzare la prestazione della propria squadra.

L’allenatore degli altoatesini ha sottolineato soprattutto la mancanza di convinzione dei suoi uomini nell’approccio alla gara, riconoscendo la forza della formazione allenata da Filippo Inzaghi.

«La partita è iniziata in salita. Ci mancava quella convinzione di crederci contro una squadra fortissima. La squadra aveva chiaro cosa fare, ma ci è mancata la convinzione. Abbiamo preso il terzo gol in un momento in cui potevamo farne a meno. I ragazzi hanno fatto quello che dovevano fare, cercando di raddrizzarla. Le partite bisogna giocarle prima di perderle o vincerle. Oggi abbiamo iniziato a giocare quando non c’era più niente da perdere, dovevamo essere più convinti».





Possanzini ha poi difeso le proprie scelte di formazione e analizzato l’atteggiamento dei suoi giocatori: «I ragazzi che sono andati in campo meritavano di giocare. Abbiamo fatto anche buone cose. Non è la prestazione in sé che mi dà da pensare, ma il fatto che dovevamo essere più convinti. A una squadra così non puoi lasciare neanche le briciole, perché poi ti castigano».

Il tecnico del Südtirol ha spiegato di non essere rimasto sorpreso dalla partenza aggressiva del Palermo, reduce dalla sconfitta di Catanzaro.

«Non mi ha sorpreso l’inizio del Palermo, venivano da una sconfitta. Ho fatto il calciatore anch’io e l’orgoglio lo tiri fuori. Mi aspettavo questo e abbiamo pagato la poca convinzione. I ragazzi, come atteggiamento, hanno fatto una buona partita. Potevamo iniziare a giocarla prima, la partita. La squadra si è espressa bene anche nel secondo tempo».

Infine, Possanzini ha evidenziato gli aspetti sui quali il Südtirol dovrà lavorare per crescere nel prosieguo del campionato: «Abbiamo avuto le nostre possibilità. Ne è uscita anche una discreta partita. I ragazzi stanno lavorando bene. Se vogliamo fare il salto di qualità, dobbiamo metterci più convinzione».