Il Benevento ritrova il successo e si prepara alla trasferta contro il Palermo. Dopo il netto 5-0 rifilato all’Empoli, il tecnico giallorosso Antonio Floro Flores è intervenuto in conferenza stampa, analizzando la reazione della propria squadra e proiettandosi verso il prossimo impegno al Renzo Barbera.

L’allenatore ha sottolineato l’importanza della vittoria, arrivata dopo un periodo in cui le prestazioni non erano state accompagnate dai risultati sperati. Floro Flores ha ribadito la propria fiducia nel gruppo, elogiando l’atteggiamento e la determinazione mostrati dai suoi calciatori anche nei momenti di difficoltà.

Il tecnico ha poi annunciato ulteriori rotazioni in vista della sfida contro la capolista, considerando i numerosi impegni ravvicinati: «Abbiamo tre partite in una settimana e continuerò a fare dei cambi, anche a Palermo, perché abbiamo bisogno di forze fresche».





Floro Flores ha inoltre precisato che le proprie scelte non sono state condizionate da quanto accaduto nella precedente trasferta di Genova