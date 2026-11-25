Un Palermo straripante centra la sua nona vittoria in campionato e si riscatta dopo la pesante sconfitta di Catanzaro. Al “Barbera”, i rosanero si impongono con un netto 4-1 sul Südtirol, avversario ostico e reduce da tre risultati utili consecutivi. Gli uomini di Inzaghi consolidano così il primato in classifica, salendo a quota 30 punti e portandosi momentaneamente a +4 sul Modena, impegnato questa sera nella difficile trasferta di Pisa, e a +9 su Cesena e Ascoli.

PALERMO, L’APPROCCIO È QUELLO GIUSTO: IL BARBERA RESTA INESPUGNABILE

Dopo le difficoltà mostrate nelle ultime gare nell’approccio iniziale, contro i biancorossi il Palermo riesce finalmente a partire con il piede giusto: sono infatti due le marcature messe a segno dai siciliani nei primi 14 minuti, indirizzando subito l’incontro sui binari favorevoli. Torna al gol Joel Pohjanpalo, autore della seconda rete della serata: il finlandese interrompe così un digiuno che durava da sei partite, tornando a esultare sotto la Curva Nord.

Una serata in cui Inzaghi ritrova Gabriel Strefezza, tornato a disposizione dopo l’infortunio muscolare che lo ha tenuto lontano dal campo per quasi due mesi. Il brasiliano è subentrato al 72′, dando vivacità alle ripartenze rosanero e rendendosi protagonista di alcune iniziative pericolose. Un successo netto, che conferma ancora una volta come il “Renzo Barbera” sia un fortino: il Palermo non perde infatti tra le mura amiche dal 28 ottobre 2025, avendo collezionato da allora 21 vittorie e un pareggio. In questa stagione, inoltre, ha sempre conquistato i tre punti davanti al proprio pubblico, ottenendo sei vittorie in altrettante gare casalinghe di campionato.





JOHNSEN E VAVASSORI INCANTANO: I ROSANERO SI GODONO IL LORO TRIDENTE

Continuano a trovare la via del gol Johnsen e Vavassori, i due esterni offensivi rosanero che sembrano essersi perfettamente adattati al nuovo modulo scelto in estate da mister Inzaghi. Un’altra doppietta per il norvegese, che continua a mettere in mostra tutto il proprio talento tra gol e giocate di qualità. Dopo appena 13 giornate, Johnsen è già riuscito a superare il suo precedente record di reti in una singola stagione di Serie B, salendo a quota 9 gol in campionato e portandosi al secondo posto nella classifica marcatori, alle spalle di Cristian Shpendi.

A seguirlo nella graduatoria dei migliori goleador del campionato cadetto c’è Dominic Vavassori, che anche ieri è riuscito a rendersi protagonista siglando il suo ottavo gol e servendo uno splendido assist di tacco per la rete di Pohjanpalo. Il giovane talento italiano, in pochissimo tempo, è riuscito a mettersi in mostra e ad attirare l’interesse di diversi club di Serie A. Una situazione che potrebbe complicare i piani del Palermo, con il direttore sportivo Osti chiamato all’importante compito di blindare il proprio gioiello e trattenerlo in rosanero.

Il tridente dei siciliani viaggia a pieno regime, con tre interpreti che continuano a mettere in mostra tutto il proprio valore. Il ritorno di Strefezza amplia ulteriormente le soluzioni offensive a disposizione di Inzaghi, che può ora contare su un reparto d’attacco di assoluto livello per la categoria.