Corriere dello Sport: “Palermo-Südtirol 4-1, le pagelle: Johnsen il migliore, bene Ranocchia”
Il Palermo riscatta la sconfitta di Catanzaro imponendosi per 4-1 sul Südtirol al Renzo Barbera. Una prestazione convincente quella della formazione di Filippo Inzaghi, trascinata dalle reti di Johnsen, Pohjanpalo e Vavassori.
Nelle pagelle pubblicate dal Corriere dello Sport, il migliore in campo è Dennis Johnsen, premiato con un 7,5 dopo la doppietta realizzata contro gli altoatesini.
Il Corriere dello Sport assegna un 7 anche a Filippo Ranocchia e al tecnico Filippo Inzaghi, mentre Perin, Peda, Ceccaroni, Augello, Segre, Vavassori, Hernani e Pohjanpalo ottengono tutti la sufficienza piena con un 6,5.
Tra le fila del Südtirol, secondo il Corriere dello Sport, raggiungono la sufficienza Giorgini, Molina, Rispoli, Okoro, Veroli e Burnete. Voto 5,5 per il tecnico Davide Possanzini.
Di seguito tutte le pagelle pubblicate dal Corriere dello Sport.
PALERMO-SÜDTIROL 4-1
PALERMO (4-2-3-1)
- Perin 6,5
- Cassandro 6
- Peda 6,5
- Ceccaroni 6,5
- Augello 6,5
- Ranocchia 7 (38′ st Gyasi sv)
- Segre 6,5
- Vavassori 6,5 (19′ st Magnani 6)
- Hernani 6,5 (19′ st Gomes 6)
- Johnsen 7,5 (27′ st Strefezza 6)
- Pohjanpalo 6,5 (27′ st Gabrielloni 6)
A disposizione: Nespola, Fortin, Bertolino, Sciortino, Mazzitelli.
Allenatore: Filippo Inzaghi 7.
SÜDTIROL (3-5-2)
- Plizzari 5,5
- Pellini 5 (1′ st Veroli 6)
- Giorgini 6
- Stabile 5,5
- Molina 6
- Brik 5,5
- Rispoli 6
- Tronchin 5 (19′ st Lopes 5,5)
- Vasic 5 (34′ st Pyythia sv)
- Anghelè 5,5 (24′ st Burnete 6)
- Okoro 6 (24′ st Mixtur 5,5)
A disposizione: Vadjunek, Cragno, Tait, F. Davi, S. Davi, Iuliano, Schrott.
Allenatore: Davide Possanzini 5,5.
Arbitro: Di Loreto di Terni 6.