Il Südtirol si arrende alla superiorità del Palermo, incassando una pesante sconfitta per 4-1 al Renzo Barbera. Come sottolinea il Corriere dell’Alto Adige, la formazione di Davide Possanzini ha dovuto fare i conti con una capolista determinata a riscattare la sconfitta di Catanzaro e con una prestazione difensiva caratterizzata da troppi errori.

Gli altoatesini arrivavano all’appuntamento rinfrancati dal successo contro la Cremonese, ma non sono riusciti a contenere la voglia di riscatto dei rosanero. La squadra di Filippo Inzaghi ha imposto immediatamente il proprio ritmo, mettendo in difficoltà gli ospiti con intensità, aggressività e qualità tecnica.

Come evidenzia il Corriere dell’Alto Adige, il Palermo ha indirizzato la partita già nel primo quarto d’ora. Hernani ha recuperato il pallone ai danni di Rispoli, servendo Johnsen per la rete del vantaggio. Il quotidiano altoatesino solleva qualche dubbio sul contatto tra il brasiliano e il centrocampista biancorosso, non ritenuto falloso dall’arbitro Di Loreto.





La reazione del Südtirol si è scontrata con il doppio intervento di Perin sulle conclusioni di Anghelè e Okoro. Poco dopo, uno splendido assist di tacco di Vavassori ha permesso a Pohjanpalo di firmare il raddoppio.

Il Corriere dell’Alto Adige rimarca le difficoltà degli uomini di Possanzini nel contrastare la produzione offensiva rosanero. Nonostante alcuni tentativi di costruzione palla a terra, gli ospiti hanno faticato a rendersi pericolosi, subendo anche la terza rete allo scadere del primo tempo, firmata da Vavassori su assist di Johnsen.

Nella ripresa il Südtirol ha provato a reagire, prima sfiorando il gol con Brik e poi accorciando le distanze con Rispoli. A spegnere le speranze degli altoatesini è stato ancora Johnsen, autore del definitivo 4-1 sugli sviluppi di uno schema su calcio di punizione.

Come conclude il Corriere dell’Alto Adige, il Südtirol torna dalla trasferta siciliana con una pesante battuta d’arresto, scivolando fuori dalla zona playoff. Dall’altra parte, il Palermo ha confermato tutta la propria forza, imponendo ancora una volta la legge di un Barbera inespugnabile da oltre un anno.