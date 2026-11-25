Paulo Dybala sogna di concludere la propria carriera con la maglia della Roma. Alla vigilia della sfida di Champions League contro il Paris Saint-Germain, l’ex attaccante del Palermo ha parlato del proprio futuro, ribadendo il legame con l’Italia e con il club giallorosso.

Come riportato da Tuttosport, la Joya ha manifestato chiaramente il proprio desiderio: «Spero di chiudere la carriera qui alla Roma, per me sarebbe molto bello. Sono arrivato in Italia a 18 anni, non mi vedo da altre parti. Mi godo un anno di contratto qui e quello che sta facendo la squadra e poi vedremo».

L’argentino non segna da 307 giorni ed è a due reti dal traguardo dei 200 gol in carriera con i club. Come evidenzia Tuttosport, Dybala ha spiegato anche le ragioni del suo digiuno realizzativo: «Calcio meno perché al mister piace che imbuchiamo quando siamo vicini all’area. Penso che sia una questione di partite, ma sono tranquillo».





L’ex rosanero si è soffermato anche sulle proprie condizioni fisiche e sull’importanza del confronto con i campioni d’Europa: «Abbiamo la possibilità di affrontare queste squadre forti e capire qual è il nostro livello, dove siamo e cosa vogliamo fare. Ho avuto questo infortunio che non mi aspettavo, perché mi sentivo in uno dei momenti migliori dell’ultimo anno».

Spazio anche a un messaggio per Jannik Sinner, riportato da Tuttosport: «Io che ho attraversato queste situazioni gli auguro il meglio per il recupero. E lui, essendo un grande campione, ritornerà più forte che mai».

La sfida di Parigi rappresenta un appuntamento particolare anche per Gian Piero Gasperini, che nel 2020 vide sfumare la qualificazione alle semifinali di Champions League proprio contro il PSG, quando allenava l’Atalanta.

Come ricorda Tuttosport, il tecnico ha rievocato quella serata di Lisbona: «Quella è una partita che è rimasta un po’ indigesta per il finale, ma rimane comunque uno dei momenti più alti della storia dell’Atalanta».

Gasperini considera il confronto con i francesi un importante banco di prova per valutare il percorso della Roma: «Per noi è l’occasione di affrontare i migliori e quindi è un metro di paragone importante. E al di là delle soluzioni tattiche, saranno comunque importanti la personalità con cui giocheremo, la capacità di contrastare il loro gioco e la qualità con cui riusciremo a giocare tecnicamente».