Il Palermo riscatta la sconfitta di Catanzaro con un netto 4-1 contro il Südtirol. Nelle pagelle firmate da Valerio Tripi su Repubblica Palermo, il migliore in campo è Dennis Johnsen, premiato con un 8,5 dopo la doppietta e le giocate di qualità al Renzo Barbera.

Ottima anche la prestazione di Dominic Vavassori, che conquista un 8. Come evidenzia Valerio Tripi su Repubblica Palermo, il giovane talento rosanero si distingue ancora una volta per la qualità delle sue giocate.

Voto 7,5 per Segre e Pohjanpalo, mentre Perin, Augello e Hernani ottengono un 7 nelle valutazioni di Valerio Tripi su Repubblica Palermo.





Di seguito tutte le pagelle firmate da Valerio Tripi per Repubblica Palermo.

PERIN 7 – Decisivo in avvio con due parate complicate su due tiri ravvicinati di Anghelè dalla distanza e poi su Okoro a botta sicura sulla sua ribattuta. Sono parate che salvano il vantaggio appena maturato. Non può nulla sul gol del Südtirol. Preciso sui rilanci.

CASSANDRO 6,5 – Ingaggia un duello sulla corsa con l’avversario diretto e riesce a chiudere gli spazi. Accompagna l’azione e mette palloni interessanti in mezzo.

PEDA 6,5 – Esce in marcatura per accorciare sui movimenti degli attaccanti, regge lo scontro fisico con Anghelè. Quando non accorcia ad inizio ripresa il Südtirol segna.

CECCARONI 6,5 – Ha lo stesso compito di Peda, prova l’anticipo e costringe spesso gli avversari a scaricare il pallone invece di tentare la giocata. Anche nel suo caso il gol del Südtirol arriva quando né lui né Peda escono sulla punta.

AUGELLO 7 – Si prende il lusso di marcare in area di rigore Rispoli che finisce poi per rubargli la palla e lo costringe al fallo. È l’unica sbavatura del primo tempo. Poi non sbaglia più nulla e sgasa come sa.

SEGRE 7,5 – Gira a mille, entra nel gol del 2-0 con una bella sgroppata sulla fascia innescato da Johnsen.

RANOCCHIA 6,5 – Si assume la responsabilità di gestire palla anche quando è pressato. Lascia il campo nel finale quando Inzaghi blinda il risultato.

Dal 38’ st GYASI SV.

VAVASSORI 8 – Delizioso il pallone che serve a Pohjanpalo per il gol del finlandese. Altrettanto il tocco che gli permette di segnare il 3-0. Si è completamente rimesso dai problemi di Ascoli e si vede. Inzaghi lo toglie quando cambia sistema di gioco.

Dal 18’ st MAGNANI 6 – Entra subito in partita.

HERNANI 7 – Va al doppio della velocità rispetto agli avversari che ha accanto, entra nell’azione del terzo gol rimettendo in mezzo una respinta della difesa bolzanina.

Dal 18’ st GOMES 6 – Peccato per il gol che si divora su assist al bacio di Strefezza.

JOHNSEN 8,5 – Dopo la prestazione negativa di Catanzaro è particolarmente ispirato, gli riesce tutto. Segna un bel gol e l’assist per Vavassori è da spellarsi le mani. Poi rimette le cose a posto nel secondo tempo quando il Südtirol aveva trovato la via della rete firmando la doppietta con un gran tiro da fuori area.

Dal 27’ st STREFEZZA 6 – Qualche spunto e un’azione personale sul fondo che per poco non gli permette di fare segnare Gomes.

POHJANPALO 7,5 – Dopo sei partite a secco ritrova il gol con un’azione delle sue, svaria sul fronte d’attacco e lega i reparti.

Dal 27’ st GABRIELLONI 6 – Si sbatte dando una mano in difesa e proponendosi in attacco, prima o poi il gol arriverà.