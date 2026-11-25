Il Palermo modifica la lista dei calciatori Over utilizzabili nelle gare di campionato. Come riportato da Massimiliano Radicini sulle colonne del Giornale di Sicilia, il recupero di Gabriel Strefezza ha comportato l’esclusione di Luca Mazzitelli, che aveva precedentemente preso il posto del brasiliano durante il periodo di infortunio.

Nonostante l’esclusione dalla lista, il centrocampista è stato comunque convocato per la sfida contro il Südtirol e inserito nella distinta di gara. A chiarire la situazione è stato il direttore sportivo rosanero Carlo Osti ai microfoni di DAZN: «Siamo molto contenti del ritorno di Strefezza. Oltre a lui abbiamo deciso di convocare anche Mazzitelli, che è fuori lista. Il regolamento ci dà l’opportunità anche di inserirlo in distinta».

Come spiega Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il codice di autoregolamentazione della Lega Nazionale Professionisti B prevede una sanzione economica di 50mila euro in caso di effettivo impiego di un calciatore non inserito nella lista.





Le conseguenze diventerebbero più pesanti in caso di recidiva. Il Giornale di Sicilia, attraverso l’approfondimento di Massimiliano Radicini, evidenzia come, qualora «tale violazione» dovesse verificarsi per «la seconda volta nella medesima stagione sportiva, la sanzione sarà pari a Euro 2.000 per ogni minuto in cui il giocatore non inserito in una lista viene schierato in campo».

Ancora più severo il provvedimento previsto in caso di terza violazione «nella medesima stagione sportiva o successivamente alla decima giornata del ritorno o nel corso dei playoff e play-out di Serie B».

In queste circostanze, come precisa Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, scatterebbe «l’esclusione della Società inadempiente dalla ripartizione delle risorse di cui al Capo II», ovvero delle risorse derivanti dalla mutualità.

Mazzitelli resta dunque una soluzione a disposizione di Filippo Inzaghi in caso di estrema necessità, seppur con conseguenze economiche per la società rosanero. Contro il Südtirol il centrocampista è rimasto in panchina, evitando così al Palermo qualsiasi sanzione legata al suo impiego.