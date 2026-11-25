Il Palermo si lascia alle spalle la sconfitta di Catanzaro e riprende la propria corsa con un netto 4-1 contro il Südtirol. Come sottolinea Valerio Tripi sulle colonne di Repubblica Palermo, i rosanero ritrovano anche il loro bomber Joel Pohjanpalo, tornato a segnare dopo sei giornate di digiuno, sebbene a rubare la scena siano stati Dennis Johnsen e Dominic Vavassori.

Una vittoria che premia la prestazione dell’intero collettivo e permette alla squadra di Filippo Inzaghi di consolidare il vantaggio sul terzo posto, sfruttando al meglio il primo dei due impegni casalinghi consecutivi.

Le numerose assenze hanno limitato ancora una volta le scelte del tecnico rosanero, che ha riproposto gran parte della formazione schierata a Catanzaro, ritrovando Segre a centrocampo e Pohjanpalo in attacco. Come evidenzia Valerio Tripi su Repubblica Palermo, tra i convocati figurava anche Luca Mazzitelli, escluso dalla lista Over per consentire il reinserimento di Gabriel Strefezza.





Prima della partita il direttore sportivo Carlo Osti aveva chiarito la situazione: «Il regolamento prevede la possibilità di inserire Mazzitelli in distinta, speriamo che non ci sia bisogno di impiegarlo, qualora dovesse giocare incorreremmo in una sanzione di natura esclusivamente economica». Il centrocampista è poi rimasto in panchina.

L’approccio del Palermo è stato completamente diverso rispetto alla trasferta del Ceravolo. I rosanero hanno aggredito subito gli avversari, trovando il vantaggio con Johnsen grazie a un pallone recuperato da Hernani. Dopo il doppio intervento decisivo di Perin su Anghelè e Okoro, è arrivato il raddoppio di Pohjanpalo, servito da uno splendido assist di tacco di Vavassori.

Repubblica Palermo, nell’analisi firmata da Valerio Tripi, esalta anche la qualità della terza rete rosanero, realizzata allo scadere del primo tempo. Johnsen ha scavalcato il diretto marcatore con un tocco di grande classe, consentendo a Vavassori di firmare il suo ottavo gol con una conclusione d’esterno.

Nella ripresa il Südtirol ha provato a riaprire la partita, approfittando di un calo d’intensità dei padroni di casa e accorciando le distanze con Rispoli. Inzaghi ha quindi modificato l’assetto tattico, inserendo Magnani e Gomes e passando al 3-5-2.

A ristabilire le distanze ci ha pensato ancora Johnsen, autore della doppietta personale con una conclusione dalla distanza sugli sviluppi di un calcio di punizione.

Come conclude Valerio Tripi su Repubblica Palermo, nel finale c’è stato spazio anche per il ritorno in campo di Strefezza e per la passerella di Pohjanpalo, sostituito da Gabrielloni. Il Palermo si riscatta dopo Catanzaro, ritrova il suo centravanti e riprende la marcia in vetta alla classifica.