Tuttosport: “Serie B, Andreoletti e Baroni a rischio”
La 13ª giornata di Serie B potrebbe avere ripercussioni anche sulle panchine. Il pesantissimo 5-0 rimediato dall’Empoli sul campo del Benevento complica ulteriormente la posizione di Matteo Andreoletti, con la formazione toscana sempre più in difficoltà e ultima in classifica.
Come evidenzia Tuttosport, il Benevento ha ritrovato il successo dopo quattro partite senza vittorie, travolgendo gli azzurri con una prestazione convincente. A sbloccare l’incontro è stato Okereke dopo appena quattro minuti, seguito dalla rete di Prisco alla mezz’ora.
Nella ripresa, sottolinea Tuttosport, i giallorossi hanno ulteriormente ampliato il vantaggio grazie ai gol di Tumminello, Siatounis e Cherubini. Una sconfitta pesantissima per l’Empoli, fermo a nove punti, che mette seriamente in discussione la permanenza di Andreoletti sulla panchina toscana.
Serata da dimenticare anche per il Verona di Marco Baroni, sconfitto per 2-1 sul campo della Virtus Entella. Gli scaligeri restano a quota 16 punti, lontani dalle posizioni di vertice.
Spazio anche alla straordinaria prestazione del Cesena sulle colonne di Tuttosport. La formazione di Alessandro Diamanti ha travolto l’Ascoli per 5-1, raggiungendo i marchigiani a quota 21 punti e conquistando la quarta vittoria nelle ultime cinque partite.
Protagonista assoluto Cristian Shpendi, autore di una tripletta che gli ha consentito di raggiungere quota 12 reti in campionato. Come sottolinea Tuttosport, il successo conferma il momento positivo dei romagnoli, capaci di conquistare dieci punti in quattro gare sotto la gestione Diamanti.