Porta a casa i tre punti il Milan, che a “San Siro” batte per 5-1 il Frosinone in un match dominato dall’inizio alla fine. Ottima prova da parte dei rossoneri, che trovano la loro seconda vittoria consecutiva.

Inizia l’incontro e arriva subito una prima occasione da gol per i ciociari, con una conclusione dal limite di Masini che centra la traversa dopo una deviazione di Diawara. I padroni di casa reagiscono e al 4′ si portano avanti: Palla in profondità per Rabiot che scappa in velocità, il francese entra in area e prova a servire Pulisic, Calvani intercetta ma manda la sfera nella propria porta.

Il Milan continua ad attaccare, trovando al 19′ la rete del raddoppio: Moreira viene lanciato in velocità e serve Rabiot, il francese mette un pallone in mezzo che Ramos deve solo depositare in rete. Al 25′ i ciociari accorciano le distanze con il gol di Masini, che riapre il match.





Ad inizio secondo tempo arriva subito il gol del 3-1, con Jashari che sfrutta l’assist di Rabiot e batte Palmisani. I rossoneri dilagano, siglando al 60′ la quarta rete di serata: Moreira lancia Cisse al limite del fuorigioco, l’attaccante controlla e firma il suo sesto gol in campionato. Nel finale c’è spazio anche per la marcatura di Pulisic, che sancisce il definitivo 5-1.

Una vittoria importante per il Milan, che sale al quarto posto in classifica con 27 punti all’attivo. Brutto passo falso per il Frosinone, che scala al settimo posto. Di seguito la classifica aggiornata:

LA CLASSIFICA

Lazio – 32

Roma – 30

Inter – 28

Milan – 27

Como – 26

Juventus – 21

Frosinone – 20

Napoli – 18

Bologna – 18

Genoa – 16

Cagliari – 16

Atalanta – 14

Torino – 14

Lecce – 10

Fiorentina – 9

Parma – 8

Sassuolo – 8

Monza – 7

Udinese – 6

Venezia – 6