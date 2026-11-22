Si conclude il match della 15a giornata del girone C del campionato di Serie C tra Picerno e Giugliano. Un incontro combattuto e ricco di colpi di scena, dove ad avere la meglio sono i padroni di casa che si impongono sul risultato di 3-2.

Grande inizio di gara da parte dei rossoblù, che al 3′ sbloccano subito la gara con la rete di Pugliese. Gli ospiti riescono subito a riportarsi in parità, ma la rete viene annullata del VAR. Al 30′ arriva il raddoppio del Picerno, con Gemignani che sfrutta l’assist di Rillo e batte Greco. Ad inizio ripresa il terzino trova anche la sua doppietta personale, firmando il momentaneo 3-0.

Il Giugnano riesce ad accorciare le distanze grazie alla doppietta di Balde, ma non basta per riportare l’incontro in parità. Una vittoria importante per i rossoblù, che si portano all’ottavo posto. Di seguito la classifica aggiornata





LA CLASSIFICA

Potenza – 35

Bari – 27

Scafatese – 24

Catania – 23

Monopoli – 23

Inter U23 – 23

Sorrento – 23

Picerno – 22

Audace Cerignola – 21

Casertana – 21

Cavese – 19

Barletta – 19

Salernitana – 19

Casarano – 19

Savoia – 18

Altamura – 17

Cosenza – 16

Giugliano – 16

Foggia – 15