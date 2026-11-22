Serie C girone C: il Picerno batte 3-2 il Giugliano. La classifica aggiornata
Si conclude il match della 15a giornata del girone C del campionato di Serie C tra Picerno e Giugliano. Un incontro combattuto e ricco di colpi di scena, dove ad avere la meglio sono i padroni di casa che si impongono sul risultato di 3-2.
Grande inizio di gara da parte dei rossoblù, che al 3′ sbloccano subito la gara con la rete di Pugliese. Gli ospiti riescono subito a riportarsi in parità, ma la rete viene annullata del VAR. Al 30′ arriva il raddoppio del Picerno, con Gemignani che sfrutta l’assist di Rillo e batte Greco. Ad inizio ripresa il terzino trova anche la sua doppietta personale, firmando il momentaneo 3-0.
Il Giugnano riesce ad accorciare le distanze grazie alla doppietta di Balde, ma non basta per riportare l’incontro in parità. Una vittoria importante per i rossoblù, che si portano all’ottavo posto. Di seguito la classifica aggiornata
LA CLASSIFICA
Potenza – 35
Bari – 27
Scafatese – 24
Catania – 23
Monopoli – 23
Inter U23 – 23
Sorrento – 23
Picerno – 22
Audace Cerignola – 21
Casertana – 21
Cavese – 19
Barletta – 19
Salernitana – 19
Casarano – 19
Savoia – 18
Altamura – 17
Cosenza – 16
Giugliano – 16
Foggia – 15