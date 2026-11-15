Serie C girone A: la Juventus U23 cala il tris al Treviso, pari tra Cittadella e Folgore Caratese. I risultati finali e la classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 15, 2026
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Si concludono i match del pomeriggio del girone A del campionato di Serie C. Porta a casa i tre punti la Juventus U23, che si impone per 3-0 sul Treviso. I bianconeri sbloccano l’incontro al 15′ con la rete di Konate: nella ripresa chiudono l’incontro i gol di Montero e Merola.

Termina in parità il match tra Cittadella e Folgore Caratese, con le due squadre che si dividono la posta in palio. Una gara condizionata dall’espulsione a fine primo tempo di Zilio, con i padroni di casa costretti a giocare per piu di 45 minuti in 10 uomini. A sbloccare il risultato sono gli ospiti, con il rigore trasformata da Vacca. I veneti riescono a trovare il gol del pari con Ignatov, ma i biancocelesti si riportano avanti all’86 con la rete di Mezsargs. Nel finale ci pensa Ekuban a riportare il match in equilibrio, siglando il definitivo 2-2. Di seguito i risultati finali e la classifica aggiornata


Cittadella-Folgore Caratese 2-2

Juventus U23-Treviso 3-0

Pergolettese-Pro Vercelli 0-0

LA CLASSIFICA

Cittadella – 32

Brescia – 31

Trento – 30

Ospitaletto – 25

Arzignano – 24

Treviso – 22

Lecco – 21

Alcione Milano – 18

Pergolettese – 18

AlbinoLeffe – 17

Pro Vercelli – 17

Lumezzane – 16

Desenzano – 14

Novara – 14

Juventus U23 – 14

Carpi – 14

Giana Erminio – 13

Renate – 12

Dolomiti Bellunesi – 10

Folgore Caratese – 9

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