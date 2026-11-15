Serie C girone B: il Ravenna batte 2-0 il Forli nel giorno del ritorno di Ronaldinho. La classifica aggiornata
Nel giorno del ritorno nel calcio giocato dell’ex Milan e Barcellona Ronaldinho, il Ravenna conquista tre punti importantissimi, vincendo per 2-0 il match casalingo contro il Forli. Un gol per tempo per gli Emiliani, che consolidano il secondo posto e si portano a -6 dallo Spezia capolista.
Dopo un inizio di gara di studio tra le due squadre, a 36′ a sbloccare l’incontro sono i padroni di casa: Ronaldinho alleggerisce sulla destra per Lonardi, il numero 17 vede l’accorrente Donati e scarica per lui, che con una gran botta da fuori area firma l’1-0.
Dura soltanto 45 minuti il match del talento brasiliano, che ad inizio ripresa abbandona il campo, con il Ravenna che al 58′ trova la rete del raddoppio, con un diagonale rasoterra di Rabbi su cui Martelli non può nulla. Festeggiano dunque i padroni di casa, in una giornata che rimarrà scritta nella storia del club.
LA CLASSIFICA
Spezia – 38
Ravenna – 32
Pescara – 25
Grosseto – 23
Torres – 22
Reggiana – 21
Guidonia – 21
Livorno – 21
Campobasso – 19
Latina – 18
Atalanta U23 – 18
Pineto – 17
Perugia – 17
Vado – 16
Forlì – 15
Pianese – 13
Gubbio – 11
Sambenedettese – 10
Ostiamare – 10
Vis Pesaro – 8