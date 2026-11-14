Gazzetta dello Sport: “Ronaldinho torna in campo a 46 anni con il Ravenna. Il presidente Cipriani sogna in grande: dalla Serie A all’Europa”

Il calcio italiano si prepara a riabbracciare Ronaldinho. A 46 anni, l’ex fuoriclasse di Barcellona e Milan è pronto a tornare a giocare una partita ufficiale, indossando la maglia del Ravenna nel derby di Serie C contro il Forlì. Un evento che ha già acceso l’entusiasmo della città romagnola, con lo stadio Benelli vicino al tutto esaurito e una tribuna aggiuntiva da 1.800 posti realizzata per l’occasione.

Come racconta la Gazzetta dello Sport, il brasiliano partirà titolare nella sfida in programma domani alle 17.30. A confermarlo è stato l’allenatore Andrea Mandorlini: «Giocherà dal primo minuto».





Per Ronaldinho, Pallone d’Oro nel 2005, si tratta di un ritorno particolarmente significativo, a distanza di undici anni dal suo addio al calcio giocato.

Ronaldinho: «Voglio fare felice la gente di Ravenna»

Arrivato in Romagna con un volo da Barcellona a Forlì, Ronaldinho ha raggiunto Milano Marittima, dove ha incontrato la squadra e si è preparato a vivere il suo nuovo esordio.

Il brasiliano ha raccontato le emozioni che accompagnano questa nuova esperienza.

«Sono felice. Sono felice perché dopo tanto tempo posso tornare in campo. Mi piace l’idea di poter dare gioia a questi miei nuovi tifosi».

Il ritorno nasce anche dal rapporto di amicizia con Ignazio Cipriani, presidente del Ravenna, società della quale Ronaldinho è diventato anche azionista.

«Per l’amicizia che abbiamo con Ignazio Cipriani e per le cose che vogliamo per il futuro. Se farò spettacolo? Sono qui per vivere un momento particolare, unico e speciale della mia vita».

Il campione brasiliano non nasconde il desiderio di condividere questa esperienza con i tifosi e con i nuovi compagni.

«Ho cominciato tanti anni fa e quando ho finito mi sono voltato indietro e ho realizzato: ho vinto tutto. Adesso ho l’opportunità di rifare qualcosa nel calcio, questo mi rende felice».

Il ricordo del Milan: «Il primo gol in Italia nel derby contro l’Inter»

Nell’intervista pubblicata dalla Gazzetta dello Sport, Ronaldinho è tornato anche sui suoi anni al Milan, ricordando uno dei momenti più emozionanti della propria esperienza italiana.

Il brasiliano realizzò infatti il suo primo gol in rossonero proprio nel derby contro l’Inter.

«Ah, certo, quel gol all’Inter con la maglia del Milan. Fu la mia prima rete in Italia, fu speciale, e di certo non me lo dimentico anche perché ogni volta che torno in Italia me lo ricordano praticamente sempre».

Un ricordo ancora molto vivo nella memoria dell’ex fantasista.

«La parentesi con il Milan è stata stupenda, per tutti, per la gente che mi salutava, i gol, i ricordi. Ora voglio fare felice la gente di Ravenna per la passione che ha».

Ronaldinho ha poi ripercorso i momenti più belli vissuti in rossonero.

«Tanti, tantissimi. I gol, gli allenamenti, Milanello, quel gol nel derby, i compagni, le vittorie. Il Milan è sempre un ricordo bellissimo da qualunque parte la si possa guardare».

Il suo ultimo incontro con la maglia del Milan risale al 18 dicembre 2010, nella sfida disputata a San Siro contro la Roma.

Ronaldinho e il gol numero 300: «Adesso non ci penso»

Il derby contro il Forlì potrebbe regalare a Ronaldinho un altro traguardo personale.

Al brasiliano manca infatti una rete per raggiungere quota 300 gol in carriera, secondo il conteggio riportato nell’intervista.

Alla domanda sulla possibilità di centrare il traguardo proprio in occasione del ritorno in campo, l’ex Pallone d’Oro ha risposto sorridendo:

«Adesso come adesso non ci penso… poi vediamo».

L’obiettivo principale, almeno nelle intenzioni del brasiliano, resta quello di vivere una giornata speciale insieme ai tifosi del Ravenna.

Ronaldinho su Ancelotti: «È l’allenatore più forte al mondo»

Spazio anche a un giudizio su Carlo Ancelotti, attuale commissario tecnico del Brasile.

Ronaldinho non ha dubbi sulle qualità dell’ex allenatore del Milan.

«È l’allenatore più forte al mondo: sono sicuro che farà grandi cose».

Il brasiliano ha poi parlato di Endrick, giovane talento accostato anche a Milan e Roma.

«Certo. È un ragazzo che può giocare in tutte le parti del mondo: ha fatto tanti campionati e bene, in Francia, Brasile e Spagna, è molto giovane e può giocare facendo bene sì…».

Quanto alla possibilità di individuare un nuovo Ronaldinho, l’ex fantasista preferisce evitare paragoni.

«Non mi piace comparare, ce ne sono tanti di giovani che mi piacciono molto e che possono fare bene: basta guardare i brasiliani…».

Ravenna, il presidente Cipriani sogna la Serie A e l’Europa

Il ritorno di Ronaldinho rappresenta soltanto una parte di un progetto molto più ambizioso.

Come riferisce la Gazzetta dello Sport, l’idea è nata circa un anno fa, durante la cerimonia del Pallone d’Oro 2025, quando il presidente del Ravenna Ignazio Cipriani, insieme all’amico Lorenzo Tonetti, conobbe il campione brasiliano.

Da quell’incontro è nata una collaborazione che guarda anche al futuro della società.

«Abbiamo avuto un’idea pazza, piena di fantasia; e per il futuro l’obiettivo è quello di andare in Serie A, non so in quanti anni ma volendo sognando anche l’Europa, indossando il logo R10 che sarà sponsor tecnico».

Il marchio R10, legato a Ronaldinho, accompagnerà dunque il progetto del club romagnolo.

Cipriani ha spiegato anche il significato emotivo dell’operazione.

«La cosa più bella ed emozionante è stata quella di portare un campione a giocare per la tua squadra del cuore, cercando di dare emozioni a tutta la nostra città».

Ravenna-Forlì, stadio Benelli verso il tutto esaurito

L’attesa per il derby è enorme.

Il Ravenna ha predisposto una tribuna supplementare da 1.800 posti, denominata R10, per accogliere un numero maggiore di spettatori. I biglietti per l’evento hanno raggiunto anche i 150 euro.

Tra gli ospiti annunciati figurano Dida e Serginho, ex compagni di Ronaldinho al Milan, oltre a Fabio Fognini e Arrigo Cipriani, nonno del presidente del Ravenna.

Il brasiliano prenderà parte agli allenamenti e al ritiro prepartita con la squadra di Mandorlini, prima di scendere in campo dal primo minuto.

Nell’intervista alla Gazzetta dello Sport, Ronaldinho ha infine regalato una risposta che racchiude il significato di questa nuova avventura.

Alla domanda su quale sia stato il dribbling più bello della sua carriera, ha risposto:

«Tornare a giocare a 46 anni…».

Una battuta che sintetizza lo spirito del suo ritorno: dopo una carriera ricca di trofei, gol e giocate indimenticabili, Ronaldinho è pronto a regalare ancora emozioni, questa volta con la maglia del Ravenna.