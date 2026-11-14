Gazzetta dello Sport: “Verona, Baroni punta alla risalita: «A Natale voglio una classifica migliore». E sul Palermo capolista…”

Il Verona vuole tornare protagonista in Serie B dopo una retrocessione che ha lasciato inevitabilmente qualche strascico. A guidare la ricostruzione dell’Hellas è Marco Baroni, tornato per la quarta volta nella sua carriera in gialloblù, con l’obiettivo di rilanciare una squadra reduce da sette stagioni consecutive nella massima serie.

In una lunga intervista concessa a Nicola Binda per la Gazzetta dello Sport, il tecnico ha raccontato il suo legame con Verona, le difficoltà incontrate in questo avvio di campionato e le prospettive della squadra in vista di un calendario particolarmente intenso. Spazio anche a un’analisi della Serie B, con il Palermo e il Modena indicati tra le formazioni che hanno già trovato continuità.





Baroni e il legame con Verona: «Sono tornato con grande convinzione»

Per Marco Baroni, Verona rappresenta molto più di una semplice tappa professionale. Il tecnico fiorentino ha vissuto esperienze importanti con l’Hellas sia da calciatore sia da allenatore.

«È un legame forte, ci sono tornato a prescindere dalla categoria. Conta come si vive e io qui ho sempre vissuto bene, anche se adesso sto a Peschiera per stare vicino al centro d’allenamento».

La prima esperienza risale al 1995, quando contribuì da difensore alla promozione in Serie A. Nel 2002 tornò come vice di Alberto Malesani, mentre nel 2023 guidò la squadra a una salvezza particolarmente complicata.

Adesso è iniziata una nuova avventura, con la responsabilità di riportare entusiasmo dopo la retrocessione.

«Ho un legame forte con un club che, per la storia che ha, ha sempre un futuro. Sapevo che era difficile, ma ci sono entrato con grande convinzione».

Verona, Baroni: «Dobbiamo ritrovare autostima»

Nel corso dell’intervista alla Gazzetta dello Sport, Baroni ha spiegato le difficoltà affrontate dalla squadra dopo la discesa in Serie B.

Il Verona aveva chiuso la precedente stagione con appena otto punti conquistati nel girone di ritorno, un rendimento che ha inevitabilmente lasciato conseguenze sul piano mentale.

«La squadra nel ritorno aveva raccolto solo 8 punti e quindi certe scorie sono rimaste. Ma Sogliano ha una carica rigenerativa naturale, non si spaventa nemmeno lui davanti alle difficoltà».

Il tecnico ha quindi illustrato il lavoro svolto insieme alla società.

«Tirandoci su le maniche, con un piano tecnico che potesse ridare autostima a chi era rimasto e dare possibilità a chi era arrivato. Con il campo al centro di tutto».

Una ricostruzione sostenuta anche dalla tifoseria, che ha risposto con oltre 13.500 abbonamenti, record del club in Serie B.

«Trasmettono grande calore, sappiamo che ora tocca solo a noi».

Mosquera trascina l’Hellas, ma pesano gli infortuni

Tra le note positive della stagione figura il rendimento di Mosquera, già autore di sette reti.

Baroni ha sottolineato la crescita dell’attaccante, finalmente in grado di esprimersi con continuità dopo i problemi fisici.

«Non segnava così da tanto, a causa degli infortuni. Mi sembra rigenerato, ha capito l’opportunità e sta rispondendo».

L’allenatore ha però riconosciuto che la squadra non ha ancora espresso tutto il proprio potenziale.

«La B è tosta, ti può essere perdonato un errore, non l’atteggiamento. Occorre avere personalità per emergere, facendo brillare le qualità tecniche».

A condizionare il percorso del Verona sono stati anche gli infortuni, in particolare quelli di Korac e Compagnon.

Secondo Baroni, l’aumento dell’intensità nel calcio moderno rappresenta una delle cause della maggiore frequenza dei problemi muscolari e fisici.

«Si sono alzati i ritmi e si fa un calcio più aggressivo, c’è più intensità anche in allenamento e quindi capitano più infortuni».

Baroni: «Otto partite in 24 giorni, a Natale vogliamo una classifica migliore»

Alla ripresa del campionato, il Verona sarà atteso da un periodo particolarmente impegnativo.

Gli scaligeri dovranno affrontare otto partite nell’arco di appena 24 giorni, un calendario che potrebbe incidere sensibilmente sugli equilibri della classifica.

Baroni, tuttavia, non cerca alibi.

«La partita è la nostra festa, si lavora per quello. Sarà un tour de force, ma dobbiamo spingere e arrivare a Natale con una classifica migliore».

Un messaggio chiaro alla squadra: il prossimo ciclo di incontri dovrà rappresentare l’occasione per recuperare terreno e avvicinarsi alle posizioni più importanti.

Serie B, Palermo e Modena davanti: Baroni analizza il campionato

Uno dei passaggi più interessanti dell’intervista di Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport riguarda l’andamento della Serie B.

Il Palermo guida la classifica, mentre il Modena si è confermato come una delle formazioni più continue della prima parte di stagione.

Alla considerazione secondo cui, Palermo e forse Modena a parte, molte squadre non avrebbero ancora raggiunto il massimo rendimento, Baroni risponde:

«Può darsi, ma i valori stanno venendo fuori. Guardate la Cremonese…».

Il tecnico del Verona ritiene che il campionato stia progressivamente mostrando le reali potenzialità delle formazioni più attrezzate.

Baroni ha poi confrontato l’attuale Serie B con quella affrontata nel 2022, quando conquistò la promozione alla guida del Lecce.

«Oggi è più competitiva, con più squadre che cercano sempre di sovrastarti dal punto di vista fisico e tecnico: anni fa c’era più timore reverenziale».

Il livello generale, secondo l’allenatore, è cresciuto anche grazie all’atteggiamento delle squadre.

«Squadre molto coraggiose che hanno alzato il livello, anche per lo spettacolo».

Baroni elogia Galloppa, Tomei e Pagliuca

Nell’intervista trova spazio anche un giudizio sui colleghi allenatori, in particolare su quelli che stanno affrontando le prime esperienze in Serie B.

Baroni ha espresso apprezzamento per il lavoro di Daniele Galloppa al Modena e di Vincenzo Tomei all’Ascoli.

«Guardo la proposta di gioco e Galloppa ha dimostrato qualità. Come Tomei, che ha potuto dare continuità al suo lavoro. Mi sono piaciuti anche Floro Flores e De Giorgio. E venerdì conoscerò Diamanti».

Tra i tecnici con maggiore esperienza, invece, Baroni ha voluto evidenziare le qualità di Guido Pagliuca, con il quale ha lavorato in passato.

«Guido Pagliuca: ha lavorato con me, prepara le partite, con una meticolosità rara, è bravissimo».

Baroni: «L’età conta poco, contano le idee»

A 63 anni, Marco Baroni è l’allenatore più anziano dell’attuale campionato di Serie B. Un primato che il tecnico vive senza particolari preoccupazioni.

«Contano le idee e dallo spogliatoio esco sempre migliorato rispetto a quando sono entrato. L’età la sento solo quando faccio il nonno con i miei nipoti…».

Come emerge dall’intervista pubblicata dalla Gazzetta dello Sport, il tecnico continua a considerare il confronto quotidiano con i calciatori una fonte di crescita personale e professionale.

Adesso, però, l’attenzione torna sul campo. Il Verona vuole accelerare prima della pausa natalizia, consapevole che Palermo e Modena hanno già costruito un vantaggio importante.

Per Baroni la strada è tracciata: recuperare fiducia, trovare continuità e sfruttare il prossimo ciclo di partite per riportare l’Hellas nelle posizioni che contano.