Palermo, Giannitti: «È sopra tutti in Serie B». E su Pisa, Verona e Cremonese…

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 14, 2026
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Il Palermo di Filippo Inzaghi continua a raccogliere consensi tra gli addetti ai lavori. A indicare i rosanero come la squadra di riferimento del campionato di Serie B è Marco Giannitti, direttore sportivo con un passato, tra le altre, al Frosinone e al Perugia.

Il dirigente ha analizzato l’andamento dei principali campionati italiani, soffermandosi sulla corsa alla promozione, sul sorprendente rendimento del Frosinone in Serie A e sui segnali incoraggianti arrivati dalla Nazionale di Roberto Mancini.


Giannitti: «Il Palermo è sopra tutti»

Parlando della Serie B, Giannitti ha espresso un giudizio netto sulla formazione rosanero, attualmente in testa alla classifica.

«Il Palermo è sopra tutti. Poi Pisa, Verona e Cremonese risaliranno la classifica e se la giocheranno ai playoff. E poi ci sono le sorprese. La B, si sa, è indecifrabile. Guardate il Catanzaro che oggi è ultimo in classifica e l’anno scorso lottava per andare in Serie A».

Secondo il direttore sportivo, dunque, il Palermo rappresenta la principale forza del torneo, mentre Pisa, Verona e Cremonese hanno le qualità per recuperare terreno e inserirsi nella lotta playoff.

Giannitti ha inoltre sottolineato l’imprevedibilità del campionato cadetto, citando il Catanzaro come esempio di quanto possano cambiare gli equilibri da una stagione all’altra.

Frosinone, Giannitti incorona Alvini: «È un allenatore da big»

Ampio spazio anche al Frosinone, una delle rivelazioni della Serie A.

Giannitti ha elogiato il lavoro svolto da Massimiliano Alvini, ritenendolo pronto per un’esperienza in una società di primo piano.

«Sta dicendo una cosa importante al campionato: Alvini è diventato un allenatore da big. Il Frosinone è l’unica squadra di A ad avere un’identità ben precisa e così il suo tecnico è pronto a fare il salto. Sarebbe strano se una big non chiamasse Alvini l’anno prossimo».

Un riconoscimento importante per il tecnico, protagonista della crescita della formazione ciociara.

Lazio, Giannitti: «Gattuso può lottare per lo scudetto»

Il dirigente si è soffermato anche sulla Lazio di Gennaro Gattuso, attualmente prima in classifica.

«Sì. E anche con merito. Gattuso ha rivitalizzato un gruppo che l’anno prima non si era espresso granché. Lotterà fino alla fine per lo Scudetto insieme ad Inter e Roma. Sì, questa Lazio ha entusiasmo e può lottare fino in fondo».

Giannitti considera quindi la formazione biancoceleste una candidata credibile alla conquista del titolo, insieme a Inter e Roma.

Fiorentina, il giudizio di Giannitti

Diversa la valutazione sulla Fiorentina, che non sta rispettando le aspettative nonostante gli investimenti effettuati.

«Ha fatto un mercato importante. S’è mossa sul mercato con acquisti importanti. Ha cambiato allenatore. Si vede che non riescono a far quadrare la situazione a livello tecnico e tattico. La Fiorentina per l’organico che ha deve lottare per l’Europa».

Secondo il dirigente, la qualità della rosa viola dovrebbe consentire alla squadra di competere per le posizioni europee.

Nazionale, Giannitti: «Mancini sta plasmando un gruppo giovane»

Giannitti ha espresso parole positive anche per il percorso della Nazionale italiana, reduce dal successo contro la Francia.

«La Nazionale dà segnali positivi. Mancini ha trovato subito la via dei risultati, sta plasmando un gruppo giovane. Siamo sulla buona strada. Mi piace la compattezza, come la spavalderia del gruppo che fa partite importanti al cospetto di avversari di caratura notevole».

Il dirigente ha quindi evidenziato soprattutto la personalità e la compattezza mostrate dagli azzurri contro avversari di livello internazionale.

Serie C, Potenza sorpresa del campionato

L’analisi ha riguardato anche il girone C di Serie C, dove il Potenza sta sorprendendo per continuità di risultati.

«E c’è la grande sorpresa Potenza, che viaggia a ritmi importanti. Catania e Bari erano partiti per vincere il campionato e sono in ritardo. Anche lì sarà un campionato aperto fino all’ultimo. Se il Potenza viaggia così fino all’ultimo sarà un torneo avvincente».

Giannitti ha sottolineato quindi il rendimento della capolista, senza escludere che Catania e Bari possano recuperare terreno nel corso della stagione.

Il futuro di Giannitti: «Valuto una possibilità all’estero»

Infine, il direttore sportivo ha parlato delle proprie prospettive professionali, aprendo alla possibilità di un’esperienza fuori dall’Italia.

«Sì. Sto valutando una possibilità all’estero. Ed è un pensiero che sto facendo».

Un’ipotesi ancora in fase di valutazione, mentre Giannitti continua a seguire con attenzione l’evoluzione del calcio italiano.

Tra le sue considerazioni spicca soprattutto il giudizio sulla Serie B: il Palermo è attualmente la squadra da battere, ma alle sue spalle la corsa ai playoff resta aperta e ricca di possibili protagoniste.

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