Empoli, Biondini nel mirino del Torino
Il Torino torna a guardare in casa Empoli per rinforzare il centrocampo del futuro. Nel mirino dei granata è finito Edoardo Biondini, giovane talento classe 2009 che si sta mettendo in evidenza con la maglia del club toscano.
Secondo quanto riportato da Tuttosport, la società piemontese avrebbe già provato a portare il centrocampista a Torino la scorsa estate, senza però riuscire a chiudere l’operazione. Adesso, con Gianluca Petrachi alla guida dell’area mercato, il tentativo potrebbe ripetersi. L’Empoli, forte di un contratto in scadenza nel giugno 2029, valuta il cartellino del giovane calciatore circa 8 milioni di euro.