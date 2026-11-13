Empoli, Biondini nel mirino del Torino

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 13, 2026
lempoli-blinda-biondini-il-17enne-vale-gia-8-milioni

Il Torino torna a guardare in casa Empoli per rinforzare il centrocampo del futuro. Nel mirino dei granata è finito Edoardo Biondini, giovane talento classe 2009 che si sta mettendo in evidenza con la maglia del club toscano.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, la società piemontese avrebbe già provato a portare il centrocampista a Torino la scorsa estate, senza però riuscire a chiudere l’operazione. Adesso, con Gianluca Petrachi alla guida dell’area mercato, il tentativo potrebbe ripetersi. L’Empoli, forte di un contratto in scadenza nel giugno 2029, valuta il cartellino del giovane calciatore circa 8 milioni di euro.


Altre notizie

nazamaschile-jpg

Italia, la Serie B fa la differenza: 20 dei 31 azzurri sono cresciuti in cadetteria

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 13, 2026
leonardo-gabbanini-conferenza-stampa

Il Tirreno: “Pisa, Gabbanini lancia la sfida: «Basta parole, la voglia di vincere va dimostrata sul campo»”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 13, 2026
ciro_polito_3

Gazzetta del Sud: “Catanzaro, un mese e mezzo per decidere chi resta: Mignani valuta la rosa in vista del mercato”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 13, 2026
palermo parma serie b 0-0 (87) pecchia

Gazzetta dello Sport: “Cremonese, la svolta di Pecchia: tre vittorie di fila e difesa da record. Più clean sheet del Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 13, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (50) iemmello brighenti vasic segre favasuli

Corriere dello Sport: “Catanzaro, Mignani cambia tutto in vista del Palermo: difesa a tre, centrocampo rinforzato e attacco a due punte”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 13, 2026
images (2)

Vicenza, Merkaj: «Servono mentalità e carattere. Credo nel potenziale della squadra»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 12, 2026
palermo carrarese 2-1 (47) johnsen parlanti

Carrarese, Parlanti: «Sosta arrivata al momento giusto, vogliamo recuperare»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 12, 2026
iannoni-1

Verona, Iannoni: «Il mio obiettivo è riportare l’Hellas in Serie A»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 12, 2026
torrente

Palermo, Torrente: «È la squadra da battere, i risultati confermano i pronostici». E su Modena e Ascoli..

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 12, 2026
images (4)

Ascoli, il ds Patti sull’ex Palermo Brunori: «È stato semplice convincerlo, il nostro progetto era perfetto per lui»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 12, 2026
palermo empoli 3-2 (61) elia

Cremonese, tegola Elia: lesione muscolare e almeno un mese di stop. A rischio la sfida con il Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 12, 2026
catanzaro palermo 1-1 (30) tifosi

Gazzetta del Sud: “Catanzaro, calendario da brividi: si riparte contro il Palermo capolista. Otto partite in 36 giorni”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 12, 2026

Ultimissime

lempoli-blinda-biondini-il-17enne-vale-gia-8-milioni

Empoli, Biondini nel mirino del Torino

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 13, 2026
images

Caso Galliani-Malagò, terminata l’udienza: verdetto atteso in giornata

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 13, 2026
nazamaschile-jpg

Italia, la Serie B fa la differenza: 20 dei 31 azzurri sono cresciuti in cadetteria

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 13, 2026
Claudio Lotito (LaPresse) Ilovepalermocalcio

Lazio, minacce e insulti a Lotito: 22 imputati a processo

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 13, 2026
Screenshot 2026-11-13 104058

Palermo, il terreno del Renzo Barbera è pronto per l’inverno: nuova trasemina del prato

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 13, 2026