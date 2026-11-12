Vicenza, Merkaj: «Servono mentalità e carattere. Credo nel potenziale della squadra»

Silvio Merkaj analizza il momento complicato del Vicenza e invita il gruppo a reagire attraverso il lavoro e l’unità. L’attaccante biancorosso, ospite del podcast «È solo calcio», ha parlato delle difficoltà attraversate dal Lane, indicando nella mentalità e nel carattere gli aspetti sui quali intervenire.

«Stiamo vivendo il periodo con la consapevolezza che si sta sbagliando qualcosa e l’unico modo è di lavorare ogni giorno e di essere tutti uniti. La conferenza di Zamuner conferma che siamo un’unica cosa, l’importante è lavorare e riprendersi a livello mentale», ha dichiarato Merkaj.





Il giocatore ha poi individuato gli aspetti da migliorare: «La mentalità, il carattere. Perché se si rientra in campo dopo l’intervallo e si subisce gol significa che c’è qualcosa che non va. Si deve lavorare sotto l’aspetto della mentalità e carattere, una squadra forte si vede anche da questo e si può supplire alle mancanze tecniche».

Nonostante le difficoltà, l’attaccante continua ad avere fiducia nel gruppo: «Quando sono venuto qui credevo, e ci credo ancora, che si può fare qualcosa di importante, però dobbiamo dimostrarlo».

Merkaj ha anche risposto a chi si aspettava un Vicenza più competitivo: «Se mi metto dalla parte dei tifosi e vedo i risultati sarei d’accordo con loro nel dire che il livello della squadra è basso, però posso dire di aver passato momenti più difficili di questo e so come si esce. La squadra non ha dimostrato il proprio valore, però sono fiducioso e credo nel suo potenziale perché ci sono giocatori importanti».

Infine, un riferimento alla propria esperienza con il Südtirol e alla trattativa che lo ha portato in biancorosso: «Due anni fa a dicembre con il Sudtirol avevamo 16 punti, poi siamo arrivati ad un passo dei playoff».

Sull’operazione di mercato ha aggiunto: «È stata lunga ma non è dipeso da me, da parte del Sudtirol, la richiesta non era bassa anche se io ero in scadenza e si è temporeggiato anche per questo».