Il Tirreno: “Pisa, frenata nella corsa alla promozione. Il Palermo scappa a +11, ma la storia insegna che tutto può succedere”

Il Pisa rallenta e vede allontanarsi sempre di più le prime posizioni della classifica di Serie B. Dopo quattro vittorie consecutive, la formazione nerazzurra ha raccolto due pareggi che ne hanno frenato la rincorsa, aumentando il distacco dalle squadre di vertice. In particolare, il Palermo capolista ha portato a undici punti il proprio vantaggio sui toscani.

A soffermarsi sul momento del Pisa è Il Tirreno, che analizza le difficoltà della squadra e richiama alcuni precedenti storici per dimostrare come, nonostante il distacco accumulato, il campionato possa ancora riservare sorprese.





Pisa, due pareggi frenano la rincorsa: Palermo a +11

Il Pisa era reduce da una serie di quattro successi consecutivi che avevano rilanciato le ambizioni della squadra.

Gli ultimi due pareggi, tuttavia, hanno rallentato la risalita verso le posizioni più nobili della classifica.

Come sottolinea Il Tirreno, il distacco dal Palermo è salito a undici punti, un margine significativo dopo le prime undici giornate.

Il campionato è però ancora lungo e il quotidiano toscano invita a non considerare compromessa la rincorsa.

La Serie B ha infatti dimostrato più volte come gli equilibri possano cambiare anche quando le distanze sembrano difficili da colmare.

Pisa, il precedente del 1994/95: otto punti recuperati

Tra gli esempi ricordati dal quotidiano figura la stagione 1994/95, quando il Pisa riuscì a recuperare otto punti di distacco dalla zona promozione.

Un precedente che dimostra come una rimonta importante sia possibile anche dopo una partenza complicata.

La squadra nerazzurra dovrà però ritrovare continuità di risultati per ridurre il margine accumulato dalle formazioni che la precedono.

Serie B, il Mantova del 2005/06 e la rimonta di tre punti

Un altro riferimento storico riguarda il Mantova della stagione 2005/06.

La formazione lombarda, dopo undici giornate, aveva raccolto soltanto un punto in più rispetto all’attuale Pisa, ma riuscì comunque a costruire una stagione di alto livello.

Come ricorda Il Tirreno, il Mantova concluse il campionato al quarto posto, arrivando fino alla finale playoff contro il Torino.

Un percorso che conferma come il rendimento delle prime giornate non determini necessariamente l’esito dell’intera stagione.

Il precedente del Frosinone: dalla rincorsa alla promozione

Il quotidiano richiama anche l’esempio del Frosinone, capace di recuperare terreno nella corsa alla promozione.

La formazione ciociara, dopo undici giornate, aveva conquistato 27 punti, esattamente come il Palermo attuale, ma nelle fasi successive del campionato dovette fare i conti con la rimonta delle inseguitrici.

Il riferimento serve a sottolineare quanto sia difficile mantenere un ritmo elevato per tutte le 38 giornate della stagione regolare.

Pisa, la promozione resta possibile: decisiva la continuità

Secondo l’analisi proposta da Il Tirreno, il Pisa non deve lasciarsi condizionare eccessivamente dal distacco accumulato.

La strada verso la promozione diretta appare più complicata rispetto a qualche settimana fa, ma la storia della Serie B offre diversi esempi di squadre capaci di recuperare posizioni importanti.

La priorità per i nerazzurri sarà ritrovare la continuità mostrata durante la serie di quattro vittorie consecutive.

Il Palermo, intanto, continua a guidare la classifica e ha portato a undici punti il vantaggio sui toscani. Un margine considerevole, ma con ancora 27 giornate da disputare il campionato resta aperto a possibili cambiamenti.