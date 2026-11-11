Corriere dello Sport: “Palermo, Vavassori salta l’Under 21. Palumbo e Barba verso il rientro, Strefezza lavora per recuperare”
Il Palermo torna al lavoro dopo tre giorni di riposo e guarda con attenzione all’infermeria in vista della ripresa del campionato. La notizia principale riguarda Dominic Vavassori, costretto a rinunciare alla convocazione con la Nazionale Under 21 a causa dell’influenza che lo aveva già condizionato nella trasferta contro l’Ascoli. Intanto, Filippo Inzaghi spera di recuperare alcuni elementi importanti per la sfida del 21 novembre contro il Catanzaro.
Come riportato da Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, il giovane attaccante rosanero resterà a Palermo durante la sosta, mentre Palumbo e Barba potrebbero tornare a disposizione nelle prossime settimane. Prosegue invece il percorso di riatletizzazione di Gabriel Strefezza.
Palermo, Vavassori rinuncia alla Nazionale Under 21: febbre a 40 gradi
Niente amichevoli contro Francia e Belgio per Dominic Vavassori. Il classe 2005, inizialmente convocato dal commissario tecnico Silvio Baldini, è stato escluso dall’elenco dei giocatori a disposizione dell’Italia Under 21.
Alla base della decisione c’è il quadro influenzale accusato nei giorni precedenti alla partita contro l’Ascoli, con la febbre arrivata fino a 40 gradi.
Proprio a causa delle sue condizioni fisiche, Vavassori aveva disputato soltanto il primo tempo della gara del Del Duca, prima di lasciare il posto a Filippo Ranocchia.
La Federazione ha monitorato la situazione per alcuni giorni, prima di ufficializzare il forfait.
Come ricorda Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, la conferma è arrivata direttamente dalla FIGC attraverso una comunicazione pubblicata sul proprio sito ufficiale:
«A seguito della valutazione del quadro influenzale dei giorni scorsi, Vavassori è stato escluso dalla convocazione».
Il giovane esterno offensivo resterà quindi a Palermo, dove lo staff sanitario rosanero continuerà a seguirne le condizioni fino al completo recupero.
Palermo, ripresi gli allenamenti a Torretta dopo tre giorni di riposo
Nel frattempo, la squadra di Filippo Inzaghi ha ripreso la preparazione al Palermo CFA di Torretta.
Dopo tre giorni di riposo, i rosanero sono tornati in campo nel pomeriggio di martedì 10 novembre.
La seduta è iniziata con una fase di riscaldamento, seguita da un’esercitazione dedicata al possesso palla e da un lavoro aerobico.
La sosta per gli impegni delle nazionali permetterà allo staff tecnico di lavorare sulla condizione della squadra e, soprattutto, di valutare il recupero dei calciatori attualmente indisponibili.
L’obiettivo è arrivare alla trasferta contro il Catanzaro con maggiori possibilità di scelta.
Palumbo e Barba, segnali positivi in vista del Catanzaro
Secondo quanto evidenziato dal Corriere dello Sport nell’articolo firmato da Antonio La Rosa, i prossimi giorni potrebbero portare notizie incoraggianti dall’infermeria.
Antonio Palumbo, fermo a causa di un infortunio al polpaccio, dovrebbe tornare gradualmente ad allenarsi con il gruppo.
Un passaggio importante per valutare la possibilità di una convocazione in occasione della partita contro il Catanzaro, in programma il 21 novembre.
Anche Federico Barba spera di tornare a disposizione per la trasferta calabrese.
Il difensore è alle prese con un problema muscolare accusato prima della gara esterna contro l’Empoli del 10 ottobre.
Il suo eventuale recupero consentirebbe a Inzaghi di ritrovare un’alternativa importante nel reparto arretrato, che nelle ultime settimane ha dovuto fare i conti con diverse assenze.
Strefezza prosegue la riatletizzazione, Bani e Pierozzi ancora fuori
Attenzione rivolta anche alle condizioni di Gabriel Strefezza.
L’esterno brasiliano, attualmente escluso dalla lista Over del Palermo, sta proseguendo il proprio programma di riatletizzazione.
Il percorso prevede lavori individualizzati e un graduale reinserimento nelle attività con il gruppo, con l’obiettivo di raggiungere la completa guarigione dopo la sosta.
Il recupero sarà gestito con cautela, senza accelerazioni che possano compromettere il ritorno in campo.
Restano invece indisponibili Bani e Pierozzi, per i quali i tempi di recupero saranno più lunghi.
Palermo, Cassandro e Mazzitelli incontrano i tifosi al Forum
Come segnala ancora Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, durante la sosta è previsto anche un appuntamento dedicato ai sostenitori rosanero.
Giovedì 12 novembre, dalle ore 18 alle 19, Tommaso Cassandro e Luca Mazzitelli saranno protagonisti di un Meet & Greet presso il centro commerciale Forum Palermo.
L’iniziativa permetterà ai tifosi di incontrare i due calciatori della squadra di Inzaghi.
L’accesso sarà libero e gratuito, fino a esaurimento dei 100 posti disponibili.
Un’occasione per rafforzare il rapporto tra la squadra e i sostenitori, mentre il Palermo continua a preparare la ripresa del campionato.
La formazione rosanero tornerà in campo il 21 novembre contro il Catanzaro, con l’obiettivo di difendere il primato in classifica e proseguire il proprio cammino da imbattuta in Serie B.