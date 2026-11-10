Giornale di Sicilia: “Palermo, Salvaggio: «Quest’anno un cinn’è pi nuddu». E sul Catanzaro scherza: «La pasta al forno non ci vada di traverso»”

Un pareggio che vale tanto, una rimonta firmata da Filippo Ranocchia e un saluto carico di emozione tra Matteo Brunori e i tifosi rosanero. La trasferta del Palermo ad Ascoli diventa protagonista del racconto ironico di Sasà Salvaggio, comico palermitano che sulle pagine del Giornale di Sicilia ripercorre l’1-1 del Del Duca tra battute, riferimenti alla tradizione gastronomica siciliana e considerazioni sul cammino della squadra di Filippo Inzaghi.

Il punto conquistato contro la terza forza del campionato permette al Palermo di mantenere l’imbattibilità e di raggiungere quota 27 punti dopo undici giornate, confermando il miglior avvio rosanero di sempre in Serie B.





Palermo, Salvaggio applaude il gesto di Brunori

Il racconto di Sasà Salvaggio sul Giornale di Sicilia parte curiosamente dalla fine della partita, quando Matteo Brunori si avvicina al settore occupato dai sostenitori palermitani.

L’ex capitano, autore del gol del vantaggio dell’Ascoli, aveva scelto di non esultare dopo la rete realizzata contro la sua vecchia squadra.

Al termine dell’incontro si è quindi diretto verso i tifosi rosanero, ricevendo applausi.

Un gesto apprezzato dal comico palermitano, che sottolinea il rapporto rimasto tra Brunori e una tifoseria che non ha dimenticato le sue reti e il suo contributo nelle stagioni trascorse in Sicilia.

Ascoli-Palermo, Salvaggio: «Le olive ascolane già croccanti, le panelle ancora da friggere»

Riavvolgendo il nastro della partita, Salvaggio descrive l’avvio aggressivo dell’Ascoli, capace di mettere subito in difficoltà la formazione di Inzaghi.

Il Palermo, come già accaduto contro Pisa e Vicenza, fatica a entrare in partita e si ritrova costretto a inseguire.

A sbloccare il risultato è proprio Brunori.

Il comico racconta quei minuti con una delle sue caratteristiche immagini gastronomiche:

«Al 20’ del primo tempo le olive ascolane sono già belle croccanti e le nostre panelle devono ancora iniziare a friggere».

L’Ascoli continua a rendersi pericoloso e sfiora il raddoppio con un altro ex rosanero, Andrea Silipo.

La sua conclusione a giro sembra destinata all’angolino, ma Matteo Perin interviene e devia il pallone in calcio d’angolo.

Salvaggio commenta il momento con un’esclamazione in dialetto:

«Bedda matri, puru stasira dobbiamo a fari abbili!».

Non manca una battuta su Samuele Damiani, altro ex Palermo, assente dalla partita e quindi impossibilitato a mettere ulteriormente alla prova il portiere rosanero.

Ranocchia entra e cambia la partita: «Quest’anno un cinn’è pi nuddu»

Nella ripresa arriva la svolta.

Inzaghi sostituisce Dominic Vavassori, condizionato dall’influenza, e inserisce Filippo Ranocchia.

Il centrocampista cambia gli equilibri della squadra e realizza il gol del pareggio.

Come racconta Sasà Salvaggio sul Giornale di Sicilia, il tecnico aveva chiesto a Ranocchia di dare maggiore sostanza al centrocampo, ma il giocatore ha fatto anche qualcosa in più, riportando il risultato in equilibrio.

Una rete che cancella i timori maturati durante l’intervallo, quando la prima sconfitta stagionale sembrava una possibilità concreta.

Da qui la battuta del comico palermitano:

«Quest’anno un cinnè pi nuddu».

Il Palermo ritrova equilibrio, limita i rischi e porta a casa un punto prezioso contro una diretta concorrente nelle zone alte della classifica.

Palermo, 27 punti in undici giornate: Modena a meno quattro

Il pareggio del Del Duca permette alla squadra di Inzaghi di raggiungere quota 27 punti dopo undici giornate, confermando il miglior avvio della storia rosanero in Serie B.

L’Ascoli resta distante sette lunghezze, mentre il Modena, grazie alla vittoria ottenuta a Chiavari contro la Virtus Entella, riduce a quattro punti il distacco dalla capolista.

Un bilancio che Salvaggio considera positivo, soprattutto alla luce delle difficoltà incontrate dal Palermo durante la partita.

La capacità di reagire dopo essere andati in svantaggio rappresenta ormai una delle caratteristiche più riconoscibili della squadra di Inzaghi.

Salvaggio guarda a Catanzaro: «La pasta al forno non ci vada di traverso»

Il racconto si chiude con uno sguardo al prossimo impegno di campionato.

Dopo la sosta per le nazionali, il Palermo sarà impegnato sul campo del Catanzaro, attualmente ultimo in classifica.

Una partita che conserva un significato particolare per i sostenitori rosanero, considerando l’eliminazione subita contro i calabresi nella semifinale playoff dello scorso maggio.

Salvaggio auspica che questa volta il Palermo possa tornare dalla Calabria con i tre punti, ma non rinuncia a una battuta sulle partenze difficili della squadra.

Come scrive Sasà Salvaggio sul Giornale di Sicilia:

«E se proprio dobbiamo concedere un gol anche al Catanzaro nei primi minuti, almeno avvisateci. Ci mettiamo a tavola venti minuti più tardi così la pasta al forno non ci va di traverso».

Un finale che riassume perfettamente il tono del suo intervento: ironia, passione rosanero e la speranza che il Palermo possa continuare la propria corsa in vetta alla Serie B, magari evitando di far soffrire i tifosi fin dai primi minuti.