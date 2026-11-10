Giornale di Sicilia: “Palermo, Palumbo e Strefezza corrono verso il rientro”

La sosta per le nazionali può diventare un momento decisivo per il Palermo di Filippo Inzaghi. Dopo un avvio di stagione caratterizzato da numerosi infortuni, il tecnico rosanero potrebbe ritrovare alcune pedine fondamentali in vista della ripresa del campionato. I nomi più attesi sono quelli di Antonio Palumbo e Gabriel Strefezza, mentre resta da valutare la situazione di Federico Barba.

Come racconta Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il recupero dei giocatori indisponibili consentirebbe a Inzaghi di ampliare le alternative tattiche, aggiungendo qualità e imprevedibilità a una squadra che ha comunque saputo sopperire alle assenze grazie alle prestazioni di Hernani e Vavassori.





Palermo, Palumbo verso il rientro: due gol e un assist in cinque presenze

Il recupero di Antonio Palumbo rappresenta una delle notizie più importanti sul piano tattico.

Il numero 5 rosanero ha dimostrato fin dalle prime apparizioni di poter diventare un elemento centrale negli equilibri della squadra, grazie alla capacità di collegare centrocampo e attacco, trovare spazi tra le linee e contribuire alla costruzione della manovra offensiva.

I numeri confermano il suo impatto: cinque presenze, due gol e un assist.

La sua stagione, tuttavia, è stata condizionata da diversi contrattempi. Dopo aver saltato le prime due partite per squalifica, Palumbo ha accusato un problema al polpaccio durante la trasferta di Mantova, in seguito a una corsa per festeggiare il gol di Hernani.

L’infortunio lo ha costretto a saltare le ultime quattro partite.

Secondo quanto evidenziato da Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il suo rientro permetterebbe a Inzaghi di disporre di un’alternativa preziosa anche durante le partite.

Nel periodo di assenza di Palumbo, infatti, Hernani ha saputo ritagliarsi uno spazio importante, garantendo esperienza e qualità alla manovra rosanero.

Il recupero del numero 5 non rappresenterebbe quindi soltanto il ritorno di un titolare, ma offrirebbe al tecnico la possibilità di alternare due interpreti con caratteristiche differenti, scegliendo le soluzioni più adatte in base all’avversario e all’andamento delle gare.

Strefezza, possibile convocazione contro il Catanzaro

Un altro recupero particolarmente atteso è quello di Gabriel Strefezza.

L’esterno brasiliano ha disputato appena tre partite in questa stagione, riuscendo comunque a realizzare un gol prima dell’infortunio muscolare riportato contro la Sampdoria.

Da quel momento ha saltato otto incontri, privando Inzaghi di una delle principali risorse offensive della rosa.

Come sottolinea il Giornale di Sicilia nell’approfondimento firmato da Massimiliano Radicini, il Palermo ha trovato una soluzione efficace attraverso la crescita di Dominic Vavassori.

Il giovane attaccante ha saputo sfruttare l’occasione, conquistando spazio e responsabilità e diventando uno dei protagonisti della squadra.

Le sue prestazioni hanno superato le aspettative iniziali, dimostrando la capacità del gruppo di trovare risposte anche nelle situazioni di emergenza.

Il ritorno di Strefezza consentirebbe però di aumentare ulteriormente la qualità del reparto offensivo.

L’ex Como potrebbe infatti tornare tra i convocati già per la trasferta di Catanzaro, anche se il suo reinserimento dovrà essere valutato attentamente.

Resta inoltre da gestire la questione della lista over. Strefezza era stato escluso per consentire l’inserimento di Luca Mazzitelli e il suo eventuale reintegro comporterebbe l’uscita del centrocampista dall’elenco dei calciatori utilizzabili in campionato.

Una decisione che spetterà a Inzaghi, tenendo conto delle condizioni dell’esterno e degli equilibri raggiunti dalla squadra.

Palermo, Barba cerca il recupero dopo sei partite saltate

Situazione ancora da verificare per Federico Barba.

Il difensore ha collezionato una sola presenza in questa stagione, prima di fermarsi per un infortunio accusato durante la prima sosta per le nazionali.

Da allora ha saltato sei partite consecutive, senza riuscire a trovare continuità e a inserirsi stabilmente nelle rotazioni del reparto arretrato.

La nuova pausa potrebbe consentirgli di completare il percorso di recupero e tornare a disposizione per la ripresa del campionato.

La sua presenza sarebbe particolarmente importante considerando le assenze di Bani e Pierozzi, entrambi alle prese con problemi fisici che richiederanno tempi di recupero piuttosto lunghi.

Inzaghi aspetta i rinforzi dall’infermeria

Come evidenzia ancora Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il Palermo ha affrontato finora le numerose assenze senza dover stravolgere il proprio assetto.

Le risposte offerte da Hernani e Vavassori hanno confermato la profondità della rosa e la capacità di Inzaghi di valorizzare anche i giocatori chiamati a sostituire gli indisponibili.

Il possibile ritorno di Palumbo e Strefezza, accompagnato dall’eventuale recupero di Barba, rappresenterebbe però un ulteriore passo avanti.

Avere più soluzioni a disposizione permetterebbe al tecnico di gestire meglio le energie, aumentare le possibilità di scelta durante le partite e rendere il Palermo ancora meno prevedibile sul piano offensivo.

La sosta arriva dunque in un momento favorevole per la capolista, che punta a presentarsi alla trasferta di Catanzaro con una rosa più completa e nuove alternative per proseguire il proprio cammino in Serie B.