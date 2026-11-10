Gazzetta dello Sport: “Juve Stabia, oggi il ricorso contro i due punti di penalizzazione. Attesa per la decisione”
Giornata importante per la Juve Stabia, impegnata anche sul fronte della giustizia sportiva. Oggi la Corte federale d’appello discuterà il ricorso presentato dal club campano contro gli ultimi due punti di penalizzazione, inflitti in primo grado lo scorso settembre.
A riportarlo è la Gazzetta dello Sport, che fa il punto sulla situazione giudiziaria della società gialloblù, attualmente ancora sottoposta ad amministrazione giudiziaria.
Juve Stabia, ricorso contro la penalizzazione
La società campana proverà a ottenere una revisione della sanzione attraverso il procedimento davanti alla Corte federale d’appello.
Come evidenziato dalla Gazzetta dello Sport, il ricorso riguarda esclusivamente gli ultimi due punti di penalizzazione, assegnati in seguito a irregolarità relative al precedente passaggio di proprietà del club.
Le contestazioni si riferiscono dunque a una fase societaria antecedente all’arrivo dell’attuale patron Guerri.
L’udienza rappresenta un passaggio importante per la Juve Stabia, che attende di conoscere l’esito del procedimento e le eventuali conseguenze sulla propria situazione in classifica.
Il club resta sotto amministrazione giudiziaria
La vicenda si inserisce in un contesto societario delicato. La Juve Stabia, infatti, continua a essere sottoposta ad amministrazione giudiziaria.
Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la penalizzazione oggetto del ricorso è legata alle irregolarità riscontrate nel precedente trasferimento della proprietà.
La società punta ora a ottenere una decisione favorevole nel giudizio d’appello, con l’obiettivo di recuperare i due punti contestati.
Serie B, attesa per il verdetto
La decisione della Corte federale d’appello potrebbe avere conseguenze sulla classifica della Serie B.
L’eventuale accoglimento del ricorso consentirebbe alla Juve Stabia di recuperare i due punti oggetto del procedimento, mentre una conferma della sanzione lascerebbe invariata la situazione.
La Gazzetta dello Sport sottolinea come la discussione sia prevista proprio nella giornata odierna.
Resta quindi da attendere il pronunciamento degli organi della giustizia sportiva per conoscere il destino della penalizzazione inflitta al club campano.