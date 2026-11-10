Il Resto del Carlino: “Modena, ora il Palermo osserva la sua principale rivale per la promozione”
Il Modena continua a sognare la Serie A e, dopo undici giornate di campionato, si candida a essere la principale antagonista del Palermo nella corsa alla promozione diretta. La squadra di Daniele Galloppa occupa il secondo posto solitario, a quattro punti dalla capolista rosanero e con tre lunghezze di vantaggio sulla terza classificata.
A fotografare il momento positivo dei gialloblù è Alessandro Troncone sulle pagine de Il Resto del Carlino, soffermandosi sulla solidità della formazione emiliana, sulla capacità di superare le difficoltà e sulle prospettive di un gruppo che sembra avere ancora importanti margini di crescita.
Modena, il Palermo osserva la sua principale rivale
La vittoria per 2-0 sul campo della Virtus Entella ha confermato le ambizioni del Modena, sempre più protagonista nelle zone alte della classifica.
Come evidenzia Alessandro Troncone su Il Resto del Carlino, rispetto alla passata stagione è cambiata soprattutto la percezione della squadra, che oggi trasmette una maggiore sensazione di stabilità.
Il Modena di Galloppa appare più attrezzato a gestire gli imprevisti rispetto alla formazione allenata da Andrea Sottil nella precedente annata, quando il primato era accompagnato da maggiori incertezze.
La trasferta di Chiavari ha offerto un’ulteriore dimostrazione della maturità raggiunta dai gialloblù, capaci di imporsi nonostante le numerose assenze.
Il quotidiano sottolinea come il Modena sia riuscito a conquistare una posizione di forza, diventando una presenza sempre più concreta nei pensieri delle altre pretendenti alla promozione.
E proprio il Palermo, attualmente primo con 27 punti, deve fare i conti con una rivale che continua a mantenere un rendimento importante.
Galloppa supera anche l’emergenza infortuni
Uno degli aspetti più significativi del successo contro l’Entella riguarda la capacità del Modena di reagire alle difficoltà.
Alla vigilia della partita, la lista degli indisponibili si era ulteriormente allungata con l’infortunio di Nador. Nonostante questo, la squadra non ha perso equilibrio né organizzazione.
Tra le risposte più importanti è arrivata quella di Davide Adorni, tornato protagonista dopo un periodo caratterizzato da un impiego limitato.
Secondo l’analisi di Alessandro Troncone per Il Resto del Carlino, riuscire a mantenere coinvolti e pronti anche i calciatori meno utilizzati rappresenta uno dei principali meriti del lavoro di Galloppa.
La forza del Modena risiede proprio nella capacità di cambiare interpreti senza compromettere il rendimento collettivo.
Montevago non fa rimpiangere Belotti: 18 gol da cinque attaccanti
La dimostrazione più evidente è arrivata dal reparto offensivo.
Con Andrea Belotti lasciato inizialmente a riposo, Galloppa ha scelto di affidarsi a Daniele Montevago, che ha risposto realizzando una doppietta nei primi dieci minuti della sfida contro l’Entella.
Una prestazione che conferma la profondità dell’organico e l’efficacia dei meccanismi offensivi costruiti dall’allenatore.
Il dato evidenziato da Il Resto del Carlino nell’approfondimento firmato da Alessandro Troncone è particolarmente significativo: il Modena ha realizzato 18 reti attraverso cinque diversi attaccanti.
A contribuire al bottino sono stati Belotti, Ambrosino, Caso, Montevago e Olzer.
Restano ancora senza gol Bozhanaj e Bacchin, anche a causa del minutaggio ridotto.
La distribuzione delle reti dimostra come il sistema di gioco consenta ai diversi interpreti di rendersi pericolosi, senza dipendere esclusivamente da un singolo giocatore.
Palermo a +4, ma il Modena ha conquistato una posizione di forza
La classifica racconta di un Palermo ancora saldamente al comando, ma anche di un Modena che ha progressivamente consolidato la propria candidatura alla promozione.
I gialloblù sono secondi con 23 punti, quattro in meno rispetto alla squadra di Filippo Inzaghi e tre in più dell’Ascoli, terzo a quota 20.
Il campionato resta lungo e le formazioni considerate tra le favorite alla vigilia potrebbero recuperare terreno nelle prossime settimane.
Tuttavia, il Modena ha già raggiunto un primo obiettivo importante: essere considerato una concorrente credibile per i primi due posti.
La continuità dei risultati, la solidità del gruppo e la capacità di superare le emergenze rappresentano gli elementi sui quali Galloppa può costruire il prosieguo della stagione.
Sosta per le nazionali: Nador verso il recupero
La pausa del campionato permetterà al Modena di recuperare energie dopo un periodo intenso.
La squadra continuerà a lavorare al centro sportivo Nido, con particolare attenzione alle condizioni dei calciatori infortunati.
Nador potrebbe essere il primo a tornare a disposizione, mentre per Zampano e Tonoli servirà maggiore prudenza.
Per entrambi, dicembre potrebbe rappresentare il periodo giusto per un ritorno a pieno regime, anche se i tempi dovranno essere valutati nelle prossime settimane.
Intanto, giovedì, dalle 19.30 alle 20, Kleis Bozhanaj, Francesco Folino e Simone Santoro incontreranno i tifosi nello store di via Taglio per il consueto appuntamento “Incontro Gialloblù”, dedicato a foto e autografi.
Il Modena si prepara così alla ripresa del campionato con entusiasmo e consapevolezza, mentre il Palermo continua a guidare la classifica e osserva la crescita della sua principale inseguitrice.