Corriere dello Sport: “Montevago lancia il Modena, doppietta all’Entella e secondo posto dietro al Palermo favorito per la promozione”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 10, 2026
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Il Modena continua a inseguire il Palermo nella corsa alla promozione in Serie A. La formazione di Daniele Galloppa ha conquistato tre punti preziosi sul campo della Virtus Entella, imponendosi per 2-0 grazie alla doppietta di Daniele Montevago. Un successo che permette ai gialloblù di salire al secondo posto solitario, a quattro lunghezze dalla capolista rosanero.

Come evidenzia il Corriere dello Sport, il Modena si conferma la principale inseguitrice del Palermo, indicato dal quotidiano come favorito per la vittoria finale del campionato.


Montevago decisivo, il Modena resta in scia al Palermo

La trasferta di Chiavari ha consacrato Daniele Montevago come uno dei protagonisti dell’undicesima giornata di Serie B.

L’attaccante, arrivato al Modena dopo l’esperienza al Perugia, ha sfruttato al meglio l’occasione concessagli da Galloppa, che ha deciso di schierarlo titolare dopo aver riscontrato un affaticamento di Andrea Belotti durante la settimana.

Una scelta ripagata con due reti nei primi dieci minuti, decisive per indirizzare la partita e consentire agli emiliani di conquistare il secondo posto.

Il Corriere dello Sport sottolinea come la fiducia dell’allenatore sia stata determinante per il giovane attaccante, capace di farsi trovare pronto nel momento del bisogno.

Montevago: «Emozioni incredibili, dedico i gol agli infortunati»

Al termine della partita, Montevago ha raccontato tutta la propria soddisfazione per la doppietta e per il successo della squadra.

«Sono emozioni incredibili, difficili da spiegare. Questa doppietta è una grande soddisfazione personale e una vittoria del gruppo. Ci tengo a ringraziare tutti per questa opportunità».

L’attaccante ha poi evidenziato il sostegno ricevuto dai compagni prima della gara.

«I miei compagni mi hanno incoraggiato fin dall’inizio, dicendomi che sarebbe stata la mia gara, e sono felice di aver contribuito al successo. Non era facile, anche perché abbiamo diversi giocatori fuori per infortunio, e voglio dedicare questi 2 gol a loro».

Un gesto che testimonia il clima di unità all’interno dello spogliatoio gialloblù.

«Belotti mi dà tanti consigli, cerco di imparare da lui»

Nell’intervista riportata dal Corriere dello Sport, Montevago ha parlato anche del rapporto con Andrea Belotti, punto di riferimento per i giovani attaccanti del Modena.

«Andrea Belotti è una persona fantastica per la sua umiltà nonostante sia un giocatore importante. Cerco sempre di osservarlo e imparare da lui, anche perché mi dà tanti consigli».

Il giovane centravanti ha raccontato anche un curioso episodio avvenuto durante il riscaldamento.

«Proprio durante il riscaldamento mi aveva detto che non bisogna sempre cercare di spaccare la porta, ma a volte è meglio piazzare il pallone. Poi al primo tiro ho calciato forte e mi è venuto da ridere ripensando alle sue parole».

Un consiglio che Montevago ha ricordato con il sorriso dopo aver trovato la rete con una conclusione potente.

«Bisogna dimostrare sempre il proprio valore»

Nonostante la doppietta, l’attaccante ha mantenuto un atteggiamento prudente, sottolineando l’importanza del lavoro quotidiano.

«Sono contento per tutti, anche per chi come Adorni ha avuto meno spazio finora e si è fatto trovare pronto. Questo dimostra la forza e l’unione del nostro gruppo».

Poi ha aggiunto:

«Nel calcio, però, bisogna sempre dimostrare il proprio valore, perché quello che hai fatto ieri viene dimenticato in fretta. Bisogna prendere gli aspetti positivi, analizzare gli errori e continuare a lavorare ogni giorno per migliorarsi».

Montevago ha ammesso di poter ancora migliorare, nonostante la prestazione decisiva contro l’Entella.

«A Chiavari avrei potuto fare meglio in alcune conclusioni. Posso crescere. Ho saputo che avrei giocato titolare durante la rifinitura e ho cercato di farmi trovare pronto, restando concentrato e sfruttando la fiducia che tutti mi hanno trasmesso».

I gol dell’ex: «A Chiavari mesi complicati»

La doppietta ha avuto un significato particolare per Montevago, che in passato aveva vestito proprio la maglia della Virtus Entella.

Il centravanti ha ricordato le difficoltà attraversate durante quell’esperienza, arrivata dopo un periodo altrettanto complicato a Gubbio.

«I mesi trascorsi a Chiavari sono stati complicati, arrivavo da un periodo a Gubbio che non era andato bene e in generale è stata una stagione difficile».

Poi ha concluso:

«Ci saranno sempre momenti positivi e altri più difficili, ma bisogna trovare la forza di rialzarsi e andare avanti».

Palermo favorito, Modena primo inseguitore

Il successo di Chiavari rafforza la posizione del Modena nelle zone alte della classifica.

La squadra di Galloppa raggiunge quota 23 punti dopo undici giornate, portandosi a quattro lunghezze dal Palermo di Filippo Inzaghi, primo con 27 punti.

Il Corriere dello Sport evidenzia il ruolo dei rosanero come favoriti per la vittoria finale, ma la formazione emiliana continua a dimostrare di poter rappresentare un’avversaria importante nella lotta per la promozione diretta.

La doppietta di Montevago conferma inoltre la profondità della rosa gialloblù, capace di trovare protagonisti diversi anche quando alcuni titolari non sono nelle migliori condizioni.

Il Palermo resta davanti a tutti, ma il Modena non perde terreno e continua a inseguire la capolista.

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