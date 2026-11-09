Vicenza, possibile esonero per Gallo: arriva la presa di posizione dei tifosi

Il Vicenza sta attraversando un momento delicato. L’avvio di campionato caratterizzato da risultati altalenanti e le tre sconfitte consecutive che hanno preceduto la sosta hanno fatto scivolare i biancorossi al penultimo posto in classifica, mettendo inevitabilmente in discussione la posizione di Fabio Gallo.

Il futuro del tecnico resta in bilico e, secondo quanto riportato da TrivenetoGoal.it, sarebbero già stati individuati due possibili profili per un eventuale cambio in panchina.





In questo clima di incertezza, è arrivata però la presa di posizione dei tifosi: il gruppo Lanerossi Crew ha esposto all’esterno dello stadio Menti uno striscione con una frase inequivocabile, “Gallo non si tocca”, manifestando così il proprio sostegno all’allenatore e chiedendo alla società di proseguire con lui.