Serie C girone C: Barletta avanti 1-0 a Foggia, pari tra Altamura e Cavese dopo i primi 45

Si concludono i primi tempi dei posticipi del lunedì sera del girone C del campionato di Serie C. Buona prima frazione di gioco da parte del Barletta, avanti per 1-0 in casa del Foggia.

Dopo un inizio di gara di studio tra le due squadre, al 28′ sono gli ospiti a sblocca il risultato grazie alla rete firmata da Ferrante. Faticano a creare occasioni i rossoneri, che chiudono la seconda metà di gioco senza aver mai concluso nella specchio della porta.





Termina in parità invece il primo tempo tra Altamura e Cavese. Ottimo inizio di gara dei padroni di casa, che a 14′ passano in vantaggio con Dipinto, che sfrutta l’assist di Rosafio e batte Boffelli. La reazione dei biancoblù non si fa attendere, con Orlando che al 25′ riporta il risultato in equilibrio e sigla il momentaneo 1-1. Momentaneamente pari a reti bianche invece nel match tra Picerno e Bari.