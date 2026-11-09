UFFICIALE, Sassuolo: esonerato Alberto Aquilani. Il comunicato del club

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 9, 2026
aquilani

Adesso è ufficiale: Alberto Aquilani non è più l’allenatore del Sassuolo. La società neroverde ha annunciato l’esonero del tecnico e del suo staff attraverso una nota pubblicata sui propri canali ufficiali.

La decisione arriva dopo un periodo particolarmente complicato per la formazione emiliana, reduce da cinque sconfitte consecutive in Serie A, l’ultima delle quali maturata sul campo della Roma.


Sassuolo, il comunicato ufficiale sull’esonero di Aquilani

Il club ha comunicato la separazione dall’allenatore con una breve nota:

«L’U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver sollevato l’allenatore Alberto Aquilani e il suo staff dai rispettivi incarichi.

La Società ringrazia il tecnico e i suoi collaboratori per l’impegno profuso e la serietà dimostrata alla guida dei neroverdi e augura loro le migliori fortune per il futuro».

Si conclude così l’esperienza di Aquilani sulla panchina del Sassuolo, dopo un avvio di stagione incoraggiante seguito da una serie di risultati negativi.

Cinque sconfitte consecutive e 29 gol subiti

A pesare sulla decisione della dirigenza è stato soprattutto il rendimento delle ultime settimane.

Il Sassuolo ha raccolto appena un punto nelle ultime sette giornate, incassando 19 reti nelle cinque sconfitte consecutive.

Il bilancio difensivo complessivo parla di 29 gol subiti nelle prime undici partite di campionato.

L’ultima vittoria dei neroverdi risale al 13 settembre, quando la squadra aveva superato la Juventus per 3-2.

Neppure il cambio di modulo, con il passaggio alla difesa a tre nella trasferta contro la Roma, è riuscito a invertire la tendenza.

Sassuolo, si apre la corsa alla successione

Con l’esonero di Aquilani, il Sassuolo dovrà individuare una nuova guida tecnica durante la sosta per le nazionali.

Tra i nomi accostati alla panchina neroverde figurano Vincenzo Montella e Roberto D’Aversa, profili già emersi nelle indiscrezioni delle ultime ore.

Al momento, tuttavia, la società non ha annunciato il nome del successore.

Il nuovo allenatore sarà chiamato a rilanciare una squadra in difficoltà, a partire dal prossimo impegno di campionato contro il Genoa al Mapei Stadium.

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