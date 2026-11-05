UFFICIALE, Palermo: l’ex scouting Simone Lo Schiavo approda all’Inter

Nuova importante esperienza professionale per Simone Lo Schiavo, dirigente che in passato ha fatto parte dell’area scouting del Palermo. L’Inter ha ufficializzato il suo ingresso nella società nerazzurra con il ruolo di Director of Football Development, a diretto riporto del Chief Football Officer Dario Baccin.

La nomina è diventata effettiva oggi, giovedì 5 novembre 2026, come annunciato attraverso un comunicato ufficiale del club milanese.





Dall’esperienza al Palermo al nuovo incarico all’Inter

Lo Schiavo arriva all’Inter dopo un percorso professionale sviluppato all’interno di diverse società del calcio italiano.

La sua carriera è iniziata alla Vibonese, prima del passaggio alla Roma, dove ha ricoperto inizialmente il ruolo di Direttore dell’Area Scouting e successivamente quello di Coordinatore tecnico del Settore Giovanile.

In seguito ha lavorato alla Salernitana come Responsabile Scouting, per poi entrare a far parte dell’area scouting del Palermo FC.

Adesso il nuovo incarico all’Inter, dove contribuirà alle attività dell’area sportiva nell’ambito dello sviluppo calcistico.

Inter, Marotta accoglie Lo Schiavo

Ad annunciare l’arrivo del dirigente è stato il club nerazzurro, attraverso una nota ufficiale accompagnata dalle dichiarazioni del presidente e amministratore delegato Giuseppe Marotta.

«Simone Lo Schiavo entra a far parte del nostro club con competenza e grande entusiasmo. Il suo contributo sarà prezioso nel lavoro quotidiano all’interno dell’area sportiva. Gli diamo il benvenuto e gli auguriamo buon lavoro».

Parole con cui Marotta ha sottolineato la fiducia riposta nel nuovo dirigente.

Il nuovo ruolo accanto a Dario Baccin

Nella struttura organizzativa dell’Inter, Lo Schiavo opererà alle dirette dipendenze di Dario Baccin, Chief Football Officer della società.

Il suo ingresso rappresenta un nuovo passaggio di carriera dopo le esperienze maturate nella ricerca e nella valutazione dei calciatori, oltre che nell’organizzazione tecnica dei settori giovanili.

Per l’ex componente dell’area scouting del Palermo si apre dunque una nuova fase professionale in uno dei principali club italiani.