Serie A, il Como batte 1-0 il Venezia: la decide Da Cunha. La classifica aggiornata

Vittoria di misura per il Como, che si impone per 1-0 nel match casalingo contro il Venezia. Un incontro ben disputato da parte degli uomini di Fabregas, che conquistano la loro quarta vittoria consecutiva tra campionato e Champions League.

Ottima partenza per i padroni di casa, che al 14′ sfiorano il gol: Douvikas calcia da posizione defilata a destra e trova la deviazione che spiazza Stankovic con il pallone che esce di poco accanto al palo. Al 28′ viene assegnato un rigore in favore del Venezia, revocato dopo una lunga revisione al VAR. Nel finale di tempo arriva l’episodio che sblocca l’incontro, con Douvikas che viene steso dentro area da Juan Jesus e guadagna calcio di rigore: dal dischetto va Da Cunha che non sbaglia, mandando in vantaggio i biancoblu.





Inizia la ripresa ed il Como ha subito l’occasione di firmare il raddoppio con Baturina, che si accentra e prova il tiro dal limite: attento Stankovic che respinge. Il Venezia fatica a reagire e gli uomini di Fabregas prendono in mano il pallino del gioco. Al 73′ i padroni di casa vanno nuovamente vicini a chiudere l’incontro , con la conclusione di Couto che sfiora il palo. Nel finale i Lariani riescono a gestire bene il risultato, portando a casa la vittoria.

Con questi tre punti il Como si porta a ridosso delle primissime posizioni in classifica, salendo a quota 23 punti a sole due lunghezze da Lazio e Inter. Sprofonda invece il Venezia, che resta all’ultimo posto con appena tre punti dopo le prime 10 giornate di campionato. Di seguito la classifica aggiornata:

LA CLASSIFICA

Lazio – 25

Inter – 25

Roma – 24

Como – 23

Milan – 21

Frosinone – 17

Napoli – 14

Juventus – 14

Bologna – 14

Torino – 13

Cagliari – 13

Atalanta – 11

Genoa – 10

Lecce – 9

Sassuolo – 8

Monza – 7

Fiorentina – 5

Parma – 5

Udinese – 5

Venezia – 3