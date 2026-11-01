Palermo, una serata speciale al Barbera: a cena i 20 abbonati più anziani per celebrare i 126 anni rosanero

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 1, 2026
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Il Palermo celebra i suoi 126 anni di storia rendendo omaggio a chi, da generazioni, non ha mai smesso di sostenere i colori rosanero. In occasione dell’anniversario del club, la società ha organizzato una serata speciale allo stadio Renzo Barbera, riunendo a cena le 10 abbonate e i 10 abbonati più anziani.

Venti tifosi, venti storie diverse, accomunate da un’unica grande passione: quella per il Palermo. Un’iniziativa pensata per valorizzare il legame tra il club e i suoi sostenitori più fedeli, testimoni di un percorso lungo 126 anni, vissuto tra cambiamenti, emozioni e ricordi indimenticabili.


Ma le celebrazioni non si fermeranno alla cena. In occasione della partita di questa sera, saranno proprio i 20 abbonati a scortare i calciatori in campo, indossando le maglie della Retro Collection del Palermo, un omaggio alla storia e alla tradizione del club.

Ma le celebrazioni non si fermeranno alla cena. In occasione della partita di questa sera, saranno proprio i 20 abbonati a scortare i calciatori in campo, indossando le maglie della Retro Collection del Palermo, un omaggio alla storia e alla tradizione del club.

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