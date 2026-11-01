Giornale di Sicilia: “Daspo al capo ultrà e al figlio per un pestaggio allo stadio”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 1, 2026
palermo cremonese 2-3 (60) tifosi curva nord

Dieci anni lontano dagli stadi per Rosario Fabrizio Lupo, conosciuto come Fabrizio, storico esponente della Curva Nord 12 del Palermo. È il provvedimento disposto dal questore in seguito alla presunta aggressione a uno steward avvenuta il 23 agosto scorso, durante Palermo-Juve Stabia allo stadio Renzo Barbera. Un Daspo della durata di un anno è stato emesso anche nei confronti del figlio, che avrebbe preso parte all’episodio.

A ricostruire la vicenda è Fabio Geraci sulle pagine del Giornale di Sicilia, spiegando che entrambi sono stati denunciati alla Procura con l’accusa di violenza e minaccia nei confronti del personale incaricato dei controlli durante le manifestazioni sportive.


Palermo-Juve Stabia, la ricostruzione dell’aggressione allo steward

L’episodio risale alla prima giornata del campionato di Serie B, disputata il 23 agosto al Renzo Barbera.

Secondo quanto riportato da Fabio Geraci sul Giornale di Sicilia, lo steward stava attraversando la parte superiore della Curva Nord per raggiungere il varco di collegamento con la tribuna Montepellegrino, quando sarebbe stato aggredito.

Stando alla ricostruzione degli investigatori della Digos, Lupo avrebbe colpito l’addetto alla sicurezza con un calcio al petto. Subito dopo, lo steward sarebbe stato circondato da un gruppo di ultras, tra i quali anche il figlio del capo tifoso, che gli avrebbe sferrato un pugno al volto.

L’aggressione sarebbe avvenuta mentre l’operatore stava svolgendo regolarmente il proprio servizio all’interno dell’impianto sportivo.

Dieci anni di Daspo e obbligo di firma per Lupo

Parallelamente all’indagine penale, la Divisione Anticrimine della Questura di Palermo ha esaminato la vicenda per valutare l’adozione dei provvedimenti di prevenzione.

Come evidenzia il Giornale di Sicilia nell’articolo firmato da Fabio Geraci, nei confronti di Lupo è stato disposto un Daspo di dieci anni, la durata massima prevista dalla normativa, accompagnato dall’obbligo di presentazione alla polizia.

Quest’ultima misura è stata già convalidata dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale.

Per il figlio è stata invece stabilita un’interdizione dagli impianti sportivi della durata di un anno.

La Questura ha definito Lupo uno storico e carismatico leader della Curva Nord, sottolineando il suo ruolo all’interno del tifo organizzato palermitano.

Chi è Fabrizio Lupo, storico esponente della Curva Nord 12

Rosario Fabrizio Lupo è una figura conosciuta nell’ambiente del tifo rosanero. Da anni rappresenta uno dei principali riferimenti della Curva Nord 12, gruppo legato al settore superiore della curva del Renzo Barbera.

In passato, secondo quanto riferito dal quotidiano, era già stato destinatario di tre provvedimenti di Daspo. Il suo percorso nel tifo organizzato è legato anche a Borgo Vecchio Sisma, una delle sigle storiche della tifoseria palermitana.

Nel corso degli anni Lupo ha partecipato inoltre a diverse iniziative pubbliche promosse dai sostenitori rosanero.

Nel 2018 aveva presentato Rosanero in Fest, manifestazione organizzata alla Fiera del Mediterraneo e rivolta anche alle famiglie e ai bambini. Aveva inoltre contribuito alla promozione della Festa della Nord allo stadio Barbera.

Nel settembre 2020 aveva coordinato l’accoglienza riservata alla squadra al rientro dal ritiro precampionato di Petralia Sottana, con un corteo di motociclette, bandiere e striscioni fino a viale del Fante.

Il nome di Lupo emerso anche in un’inchiesta antimafia

Nell’approfondimento pubblicato dal Giornale di Sicilia, Fabio Geraci ricorda anche che il nome di Lupo era emerso in un’inchiesta antimafia del 2021, dedicata alle divisioni interne al tifo organizzato palermitano e ai tentativi dei clan di esercitare un’influenza sulle tifoserie e sulle attività economiche legate allo stadio.

In quell’ambito erano stati ricostruiti anche i contrasti con Giovanni Giordano, conosciuto come Johnny, altro storico esponente della curva rosanero.

Il riferimento all’inchiesta riguarda il contesto delle tensioni tra gruppi del tifo organizzato e non costituisce, di per sé, un accertamento di responsabilità penali a carico di Lupo.

Per l’episodio del 23 agosto, intanto, restano distinti il procedimento penale, nel quale le responsabilità dovranno essere accertate, e i provvedimenti amministrativi di Daspo già adottati dalla Questura.

Altre notizie

palermo sampdoria 3-1 (92) segre cassandro

Corriere dello Sport: “Palermo-Vicenza, le probabili formazioni e dove vederla in tv. Inzaghi torna al 4-2-3-1”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 1, 2026
Leonardo Bonucci

Corriere dello Sport: “Palermo, Bonucci stasera al Barbera per Vavassori. Nazionale sempre più vicina?”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 1, 2026
Palermo-Lecce 2-0 (34) inzaghi

Corriere dello Sport: “Palermo, in 30.000 con Pippo e Pohja. Al Barbera un record che supera le big europee”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 1, 2026
primavera palermo de angelis

Palermo Primavera, De Angelis dopo il 2-2 col Catanzaro: «Dominanti nel primo tempo, abbiamo dimostrato di potercela giocare contro tutti»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 31, 2026
871126588_1780482706491683_4895415009677019264_n

Verso Palermo-Vicenza, i convocati di Gallo: 23 biancorossi per la trasferta al Barbera. L’elenco completo

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 31, 2026
Screenshot 2026-10-31 171800

Catanzaro, Polito sul Palermo: «Da cinque anni fa cose da un’altra categoria, forse anche più della Serie A. Eppure è ancora in B»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 31, 2026
873373189_2271337727148213_6668974789174931793_n

Verso Palermo-Vicenza, biancorossi in partenza per la Sicilia

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 31, 2026
primavera palermo

Primavera 2, Palermo-Catanzaro 2-2: Ribaudo salva i rosanero all’85’. Doppia rimonta al Cardinale

Angelo Giambona Ottobre 31, 2026
864951380_28961827660116625_1968745381233524455_n

Palermo, Bonucci in città: pranzo con Perin alla Trattoria Supra i Mura. Domani potrebbe essere al Barbera per il Vicenza

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 31, 2026
df483b0e-2b80-46b3-858e-d0a7a7759a82 (2)

Escl. Ciaramitaro: «Il Palermo Primavera può giocarsi il campionato. Quello di Inzaghi ha dimostrato la sua forza a Pisa»

Angelo Giambona Ottobre 31, 2026
Screenshot 2026-10-31 150202

Inzaghi presenta Palermo-Vicenza: «Vogliamo tornare subito a vincere. Il pari di Pisa ci ha dato grande consapevolezza»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 31, 2026
Fabio+Gallo+al+ritiro+del+Lane+a+Bedollo+29

Gallo presenta Palermo-Vicenza: «Non abbiamo nulla da perdere? Non è vero. Il Palermo ha speso oltre 30 milioni, ma di scontato non c’è nulla»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 31, 2026

Ultimissime

palermo cremonese 2-3 (60) tifosi curva nord

Giornale di Sicilia: “Daspo al capo ultrà e al figlio per un pestaggio allo stadio”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 1, 2026
Tullio-Calzone-1024x575

Segnali di vita. Il punto di giornata in Serie B

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 1, 2026
palermo modena 1-1 (148) pallone

Serie B, prosegue la 10ª giornata: Palermo in vetta, Modena a -3. Oggi i rosanero sfidano il Vicenza. Risultati e classifica

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 1, 2026
palermo sampdoria 3-1 (92) segre cassandro

Corriere dello Sport: “Palermo-Vicenza, le probabili formazioni e dove vederla in tv. Inzaghi torna al 4-2-3-1”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 1, 2026
Leonardo Bonucci

Corriere dello Sport: “Palermo, Bonucci stasera al Barbera per Vavassori. Nazionale sempre più vicina?”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 1, 2026